Левандовски рассказал о комплексе неполноценности у людей в Польше

Левандовски написал, что несколько дней назад, проснувшись в отеле, он обнаружил на подушке приз лучшему футболисту мира. Поляк взял трофей в руки, пристально рассматривал его и пытался осознать, чего он достиг. По словам Левандовски, ему до сих пор не удалось осознать это до конца.

"Попробую вам объяснить кое-что о людях в Польше. До церемонии я знал, что провёл отличный год с "Баварией". Знал, что могу получить приз. Возможно, я даже этого заслуживал. Но у нас, у поляков, есть комплекс неполноценности", - написал Левандовски.

"Нас никогда не называли лучшими футболистами в мире. В детстве у тебя нет суперзвезды, которой ты хочешь подражать, а скауты говорят тебе что-то вроде: "Он довольно мастеровит... для ребёнка из Польши". Именно поэтому у нас есть это ощущение, что никто и никогда не будет достаточно хорош, что никто из нас никогда не доберётся до вершины.

От польских детей никто не ждёт, что они будут лучшими в мире. Такой вариант просто не подразумевается.

Поэтому я не мог поверить, что получил приз. Знаю, что многие посчитают эти слова клише, но у меня перед глазами действительно пронеслась вся жизнь. Я увидел свои первые шаги в футболе, первые игры на грязных полях, всех людей, которые помогали мне достичь того, что я имею сейчас", - написал Левандовски в колонке для The Players’ Tribune.