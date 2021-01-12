Заполняемость больничных коек для пациентов с Covid-19 составляет 79-83%

В настоящее время в больницы доставляются ежедневно около 100 пациентов с Covid-19, и благодаря увеличению количества коек на прошлой неделе удалось стабилизировать ситуацию.

В то же время новый тип Covid-19, который уже обнаружен в Латвии, может привести к росту заболеваемости.

В Латвии имеется 1132 койки для пациентов с Covid-19, из них 891 в настоящее время занята. Еще 82 места в больницах могут быть перепрофилированы.