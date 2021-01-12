Среднегодовая инфляция в Латвии в 2020 году составила 0,2%

В декабре 2020 года по сравнению с ноябрем потребительские цены в Латвии не изменились, а по сравнению с декабрем 2019 года снизились на 0,5%.

В декабре прошлого года по сравнению с ноябрем цены на товары снизились на 0,3%, цены на услуги выросли на 0,5%, а по сравнению с декабрем 2019 года цены на товары снизились на 1,4%, цены на услуги выросли на 1,6%.

Как указывает ЦСУ, основными факторами, повлиявшими на изменение цен в декабре по сравнению с ноябрем, стало снижение цен на одежду и обувь, различные товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, рост цен на товары и услуги, связанные с транспортом и жильем.

В течение месяца средний уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки не изменился. Больше всего снизились цены на свежие овощи (-4,2%). В результате акций снизились цены на вяленое, соленое и копченое мясо (-1,7%), молоко (-3%), хлеб (-0,9%), кондитерские изделия (-0,9%) и сухие завтраки (-4,8%). Подорожали мясо птицы (+3,2%), свинина (+3,3%), йогурт (+3,4%), кофе (+1,7%), молочные продукты (+1,4%) и рис (+8,1%).

Средний уровень цен на одежду и обувь за месяц снизился на 3,7%. В результате акций цены на одежду снизились на 3,1%, на обувь - на 6,1%.

Цены на связанные с жильем товары и услуги за месяц выросли на 0,7%. Подорожала тепловая энергия, на что в первую очередь повлияло повышение тарифов на отопление в Риге. На 1,2% снизился средний уровень цен на материалы для обслуживания и ремонта жилья.

Уровень цен на товары и услуги, связанные с транспортом, в декабре по сравнению с ноябрем вырос на 2,3%. Топливо подорожало на 3%, в том числе дизельное топливо - на 3,7%, бензин - на 2,5%, автогаз - на 1,2%. Повышение среднего уровня цен наблюдалось и в сфере подержанных автомобилей.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за месяц снизились на 0,6%. В результате акций подешевели корма для домашних животных и игрушки.

В группе разных товаров и услуг в декабре по сравнению с ноябрем цены снизились на 1,8%, что в основном было обсуловлено акциями на товары личной гигиены и косметики.

В других группах больше всего в течение месяца упали цены на крепкие спиртные напитки, вино и фармацевтические препараты, тогда как цены на пиво и медицинские услуги выросли.

Как сообщает ЦСУ, наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года оказало падение цен на связанные с транспортом товары и услуги, связанные с жильем товары и услуги, одежду и обувь, различные товары и услуги, повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки, медицинское обслуживание, связанные с отдыхом и культурой товары и услуги, алкогольные напитки и табачные изделия, ресторанные и гостиничные услуги.