Среднегодовая инфляция в Латвии в 2020 году составила 0,2%
Среднегодовая инфляция в Латвии в прошлом году составила 0,2%, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).
Среднегодовая инфляция в Латвии в прошлом году составила 0,2%, сообщили агентству LETA в Центральном статистическом управлении (ЦСУ).
В декабре 2020 года по сравнению с ноябрем потребительские цены в Латвии не изменились, а по сравнению с декабрем 2019 года снизились на 0,5%.
В декабре прошлого года по сравнению с ноябрем цены на товары снизились на 0,3%, цены на услуги выросли на 0,5%, а по сравнению с декабрем 2019 года цены на товары снизились на 1,4%, цены на услуги выросли на 1,6%.
Как указывает ЦСУ, основными факторами, повлиявшими на изменение цен в декабре по сравнению с ноябрем, стало снижение цен на одежду и обувь, различные товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, рост цен на товары и услуги, связанные с транспортом и жильем.
В течение месяца средний уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки не изменился. Больше всего снизились цены на свежие овощи (-4,2%). В результате акций снизились цены на вяленое, соленое и копченое мясо (-1,7%), молоко (-3%), хлеб (-0,9%), кондитерские изделия (-0,9%) и сухие завтраки (-4,8%). Подорожали мясо птицы (+3,2%), свинина (+3,3%), йогурт (+3,4%), кофе (+1,7%), молочные продукты (+1,4%) и рис (+8,1%).
Средний уровень цен на одежду и обувь за месяц снизился на 3,7%. В результате акций цены на одежду снизились на 3,1%, на обувь - на 6,1%.
Цены на связанные с жильем товары и услуги за месяц выросли на 0,7%. Подорожала тепловая энергия, на что в первую очередь повлияло повышение тарифов на отопление в Риге. На 1,2% снизился средний уровень цен на материалы для обслуживания и ремонта жилья.
Уровень цен на товары и услуги, связанные с транспортом, в декабре по сравнению с ноябрем вырос на 2,3%. Топливо подорожало на 3%, в том числе дизельное топливо - на 3,7%, бензин - на 2,5%, автогаз - на 1,2%. Повышение среднего уровня цен наблюдалось и в сфере подержанных автомобилей.
Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за месяц снизились на 0,6%. В результате акций подешевели корма для домашних животных и игрушки.
В группе разных товаров и услуг в декабре по сравнению с ноябрем цены снизились на 1,8%, что в основном было обсуловлено акциями на товары личной гигиены и косметики.
В других группах больше всего в течение месяца упали цены на крепкие спиртные напитки, вино и фармацевтические препараты, тогда как цены на пиво и медицинские услуги выросли.
Как сообщает ЦСУ, наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года оказало падение цен на связанные с транспортом товары и услуги, связанные с жильем товары и услуги, одежду и обувь, различные товары и услуги, повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки, медицинское обслуживание, связанные с отдыхом и культурой товары и услуги, алкогольные напитки и табачные изделия, ресторанные и гостиничные услуги.
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 1,1%. Наиболее существенно повысились цены на мясо и мясные изделия (+1,7%), в том числе на вяленое, соленое и копченое мясо (+2,1%), мясо птицы (+2,4%) и мясные изделия (+2%). Подорожали также кофе (+4,7%), шоколад (+7,8%) и кондитерские изделия (+2,5%). За год выросла цена на гречку (+17,7%), на что частично повлиял рост спроса на нее во время кризиса из-за "Covid-19". Также повысился средний уровень цен на молочные продукты (+2,3%), сыр и творог (+2,1%), свежую и охлажденную рыбу (+9,2%). В свою очередь подешевели свежие фрукты (-2,2%), картофель (-9,6%), свежие овощи (-1,8%) и молоко (-2,6%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 1,6%. Табачные изделия подорожали на 2,8%, алкогольные напитки - на 0,8%. На рост цен в течение года также повлияло повышение акциза на алкогольные напитки с 1 марта 2020 года.
Средний уровень цен на одежду и обувь за год снизился на 2,9%. Цены на одежду упали на 2,4%, на обувь - на 5%.
По сравнению с декабрем 2019 года цены на связанные с жильем товары и услуги снизились на 3,6%, что в основном связано со снижением цен на некоторые коммунальные услуги.
Цены на услуги здравоохранения за год увеличились на 3,5%.
Цены на связанные с транспортом товары и услуги за год снизились на 4,5%, на что повлияло снижение цен на топливо на 11,9%. Цены на дизельное топливо упали в среднем на 14,5%, бензин подешевел на 9,3%, автогаз - на 5,6%. В течение года снизился средний уровень цен на пассажирские авиаперевозки, на что существенно повлияла глобальная пандемия "Covid-19". Подорожали пассажирские перевозки по автодорогам, железнодорожным транспортом и автомобилями.
Товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, подорожали на 2,2%. За год вырос средний уровень цен на услуги в сфере культуры, персональные компьютеры, газеты и журналы, цветы. В свою очередь упали цены на игрушки. Ресторанные и гостиничные услуги подорожали на 2%, при этом гостиничные услуги из-за сокращения количества гостей во время пандемии подешевели на 11,2%, а услуги ресторанов и кафе подорожали на 2,3%.
В группе разных товаров и услуг цены за год снизились на 1,5%, что в основном связано с падением цен на автострахование, средства личной гигиены и косметические товары. Подорожали услуги парикмахерских и салонов красоты.
В 2019 году среднегодовая инфляция в Латвии составляла 2,8%.
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