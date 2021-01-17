Фото ⟩ Какой выросла дочь модели Хайди Клум, которую та скрывала от публики

Дочь Хайди Клум Лени снялась для обложки немецкого Vogue, где позировала вместе с мамой. На снимке Хайди целует Лени, при этом обе они одеты в цветные костюмы.

До этого года звездную дочку толком никто не видел. Мама специально не показывала ее публике - для ее же безопасности. Сейчас Лени уже 16, и, похоже, мама решила, что можно перестать скрывать дочь. А еще не так давно Лени заполучила свою первую крупную съемку и создала аккаунт в Instagram.

"Шестнадцать - хороший возраст. Если вам уже можно водить машину, то можно и Instagram завести, и свое лицо показать. А начать этот путь с обложки Vogue - невероятная привилегия", - признавалась изданию Хайди.

То немногое, что известно о Лени

Лени Олуми Клум родилась 5 мая 2004 года. Отцом девочки является бизнесмен и менеджер "Формулы-1" Флавио Бриаторе, однако их роман с Хайди Клум прекратился еще во время ее беременности. Также еще до рождения Лени у Хайди завязались отношения с певцом Силом. В декабре 2009 года артист официально удочерил Лени. В свою очередь, биологический отец никогда не участвовал в воспитании дочери. Первая встреча Лени и Флавио, как пишет Elle, состоялась только в 2018-м.

Помимо Лени, Хайди Клум воспитывает 15-летнего Генри, 14-летнего Йохана и 11-летнюю дочь Лу.

"Мне кажется, мы лучшие подруги, я рассказываю ей все", - признавалась в Vogue Лени, говоря о своей матери.

В настоящее время модель замужем за Томом Каулитцем, гитаристом группы Tokio Hotel. Отношения Лени с отчимом сложились очень теплые. Настолько, что она с сестрой и братьями участвовала в моменте, когда Том делал предложение Хайди.

"Он попросил разрешения жениться на маме у всех нас, детей. В Рождество мы принесли им завтрак в постель, и он достал кольцо", - рассказывала девушка.