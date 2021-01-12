Фото ⟩ Дима Билан побрился налысо
Популярный исполнитель Дима Билан решился на кардинальную перемену во внешности. Артист побрился налысо и разместил снимки в своем Instagram-аккаунте.
Популярный исполнитель Дима Билан решился на кардинальную перемену во внешности. Артист побрился налысо и разместил снимки в своем Instagram-аккаунте.
"Ох как надоели волосы! Решил сбрить! На пару недель! Цвета - это хорошо, но лучше свой цвет!" - написал он.
Напомним, что ранее артист опубликовал свои фотографии с отдыха на Мальдивских островах. У Билана не так давно были ярко-красные волосы и синие.
Исполнитель не говорит, с кем он отдыхает на островах, но известно, что сейчас на Мальдивах невероятно много российских звезд. К примеру, если верить слухам, то Ольга Бузова и Дава даже сыграли там свадьбу в начале января.
Сам же Билан в апреле 2020 года признавался подписчикам, что уже давно состоит в постоянных отношениях и счастлив.