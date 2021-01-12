Вт, 12.01.2021
Я не очень понимаю, некоторые называют "отец", "батя" и как-то еще. Для меня это как-то не очень правильно. Отец - слишком холодно, батя - пренебрежительно. Николай Лукашенко
Николай Лукашенко
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Фото ⟩ Дима Билан побрился налысо

Популярный исполнитель Дима Билан решился на кардинальную перемену во внешности. Артист побрился налысо и разместил снимки в своем Instagram-аккаунте. 

"Ох как надоели волосы! Решил сбрить! На пару недель! Цвета - это хорошо, но лучше свой цвет!" - написал он.

Напомним, что ранее артист опубликовал свои фотографии с отдыха на Мальдивских островах. У Билана не так давно были ярко-красные волосы и синие. 

Исполнитель не говорит, с кем он отдыхает на островах, но известно, что сейчас на Мальдивах невероятно много российских звезд. К примеру, если верить слухам, то Ольга Бузова и Дава даже сыграли там свадьбу в начале января. 

Сам же Билан в апреле 2020 года признавался подписчикам, что уже давно состоит в постоянных отношениях и счастлив. 

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