Фото ⟩ Дима Билан побрился налысо

"Ох как надоели волосы! Решил сбрить! На пару недель! Цвета - это хорошо, но лучше свой цвет!" - написал он.

Напомним, что ранее артист опубликовал свои фотографии с отдыха на Мальдивских островах. У Билана не так давно были ярко-красные волосы и синие.

Исполнитель не говорит, с кем он отдыхает на островах, но известно, что сейчас на Мальдивах невероятно много российских звезд. К примеру, если верить слухам, то Ольга Бузова и Дава даже сыграли там свадьбу в начале января.