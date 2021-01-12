Латвия получила первые 1200 вакцин Moderna против Covid-19

Она сказала, что доставка прибыла сегодня в 17.28.

Согласно информации, опубликованной Минздравом, эта вакцина хранится в морозильной камере при минус 20 градусах с максимально возможным сроком хранения. После разморозки его можно хранить в холодильнике при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов в течение 30 дней.

Следующий груз вакцин Moderna в количестве 2000 доз планируется получить 25 января, однако, по информации депутата, эта доставка пока не подтверждена.

Следующая партия 5000 вакцин Moderna пока не подтверждена, но ожидается, что она будет получена 8 февраля. 22 февраля планируется получить еще 16 тысяч доз препарата Moderna, но и эта поставка еще не утверждена.

Вакцину AstraZeneca, которая еще не одобрена для использования в ЕС, планируется получить в феврале. Если регистрация завершится в январе, то уже в феврале в Латвию будет доставлено 127 187 доз этой вакцины.

Всего в январе в Латвии будет доступно 32 000 доз вакцин BioNTech и Pfizer и 3200 доз вакцин Moderna.

Дуритис заявил, что нужно немедленно усовершенствовать механизм подачи заявок на вакцинацию приоритетных групп, создав единую систему подачи заявок и единое управление очередью. Кроме того, по согласованию с Кабинетом министров было бы целесообразно разработать механизм добровольной ранней регистрации для желающих пройти вакцинацию из всех групп.

В настоящее время, по словам Дуритиса, ведется работа над техническим решением и обсуждается возможность создания этой базы на основе системы электронного здравоохранения.