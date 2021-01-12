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Перевощиков объяснил, почему прошлая неделя в Латвии была "рекордной" по случаям Covid-19

Юрий Перевощиков

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

На прошлой неделе значительно увеличилось число случаев заражения Covid-19 во время частных мероприятий, которое было менее выраженным ранее, сообщил журналистам Юрий Перевощиков, Директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Сбор данных Covid-19 за предыдущую неделю показал максимальное количество выявленных случаев, зарегистрированных в течение недели с момента начала вспышки. "Был 7 071 случай. Другими словами, более 1000 случаев ежедневно", - сказал Перевощиков, добавив, что рост по сравнению с предыдущей неделей составил почти 15%.

В то же время он отметил, что случаи, выявленные на прошлой неделе, были связаны с заражением, которое произошло некоторое время назад. "Можно сказать, что данные прошлой недели отразили эпидемиологическую ситуацию в стране, которая наблюдалась с 24 по 30 декабря, то есть фактически на Рождество и дни перед Новым годом", - сказал специалист SPKC.

Число случаев, когда люди принимали участие в частных мероприятиях, резко возросло за последнюю неделю, там также произошло распространение инфекции. В частных мероприятиях могло быть задействовано не менее 275 человек, что на 100 больше, чем обычно за неделю. По словам Перевощикова, это связано с праздниками и тем, что жители посетили другие домохозяйства.

В то же время снизилось распространение заболевания в медицинских учреждениях, а также в центрах социальной помощи.

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