Перевощиков объяснил, почему прошлая неделя в Латвии была "рекордной" по случаям Covid-19

Сбор данных Covid-19 за предыдущую неделю показал максимальное количество выявленных случаев, зарегистрированных в течение недели с момента начала вспышки. "Был 7 071 случай. Другими словами, более 1000 случаев ежедневно", - сказал Перевощиков, добавив, что рост по сравнению с предыдущей неделей составил почти 15%.

В то же время он отметил, что случаи, выявленные на прошлой неделе, были связаны с заражением, которое произошло некоторое время назад. "Можно сказать, что данные прошлой недели отразили эпидемиологическую ситуацию в стране, которая наблюдалась с 24 по 30 декабря, то есть фактически на Рождество и дни перед Новым годом", - сказал специалист SPKC.

Число случаев, когда люди принимали участие в частных мероприятиях, резко возросло за последнюю неделю, там также произошло распространение инфекции. В частных мероприятиях могло быть задействовано не менее 275 человек, что на 100 больше, чем обычно за неделю. По словам Перевощикова, это связано с праздниками и тем, что жители посетили другие домохозяйства.