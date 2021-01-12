Члены правительства будут привлекаться к популяризации вакцинации от Covid-19

Комиссия обратила внимание на ситуацию в Даугавпилсской региональной больнице, где на вакцинацию по-прежнему согласилась только десятая часть сотрудников. Во время заседания член правления Даугавпилсской региональной больницы Григорий Семенов заявил, что информация о вакцинации, доступная на сайтах и в буклетах государственных учреждений, не убеждает средний и младший медицинский персонал делать прививки, потому что они черпают информацию из социальных сетей, где активно распространяется различного рода дезинформация.