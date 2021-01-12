Ушел из жизни Артурс Дамлицс, бывший директор 1-й Рижской государственной гимназии

Дамлицс родился 1 марта 1932 года в волости Зентене Тукумского края. Закончил Цесисский педагогический институт и Латвийский государственный университет. Трудовую деятельность начал в 1953 году в начальной школе в Плявниеккалнсе.

С 1973 по 2000 год Дамлицс был директором 1-й Рижской Государственной гимназии, а до 2009 года преподавал математику в гимназии.



Под руководством Дамлицса 1-я Рижская государственная гимназия начала развивать специализацию в области математики, а также школе был возвращен статус исторической гимназии.

Брасла подчеркивает, что вся жизнь директора и учителя Дамлицса была посвящена ученикам, школе и семье. "Он был очень целеустремленным человеком с удивительными способностями к работе", - описал Брасла своего бывшего коллегу.

"Быть ​​бок о бок со своими - коллегами и учениками - таким был Дамлицс на школьных праздниках и в повседневной жизни. Уважая прошлое, историю и традиции гимназии, заботясь о завтрашнем дне и наполняя сегодняшней день - так жил и работал Дамлицс", - сказал Брасла.