Вт, 12.01.2021
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Иева Яунземе, глава СГД
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Ушел из жизни Артурс Дамлицс, бывший директор 1-й Рижской государственной гимназии

ФОТО: http://r1g.edu.lv

В возрасте 88 лет скончался бывший директор (1973-2000) и учитель математики Рижской государственной 1-й гимназии Артурс Дамлицс. Об этом LETA сообщил директор Рижской 1-й государственной гимназии Марис Брасла.

Дамлицс родился 1 марта 1932 года в волости Зентене Тукумского края. Закончил Цесисский педагогический институт и Латвийский государственный университет. Трудовую деятельность начал в 1953 году в начальной школе в Плявниеккалнсе.

С 1973 по 2000 год Дамлицс был директором 1-й Рижской Государственной гимназии, а до 2009 года преподавал математику в гимназии.
 

Под руководством Дамлицса 1-я Рижская государственная гимназия начала развивать специализацию в области математики, а также школе был возвращен статус исторической гимназии.

Брасла подчеркивает, что вся жизнь директора и учителя Дамлицса была посвящена ученикам, школе и семье. "Он был очень целеустремленным человеком с удивительными способностями к работе", - описал Брасла своего бывшего коллегу.

"Быть ​​бок о бок со своими  - коллегами и учениками - таким был Дамлицс  на школьных праздниках и в повседневной жизни. Уважая прошлое, историю и традиции гимназии, заботясь о завтрашнем дне и наполняя сегодняшней день - так жил и работал Дамлицс", - сказал Брасла.

Он также получил Орден Трех Звезд.

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