Кариньш прокомментировал возможность проведения ЧМ-2021 по хоккею вместе с Беларусью

До чемпионата мира по хоккею 2021 года осталось чуть больше четырёх месяцев, но пока нет ясности в отношении стран-организаторов.

Изначально планировалось, что Латвия вместе с Беларусью возьмут на себя проведение турнира, но, учитывая нарушения прав человека, которые происходят в Беларуси во время мирных протестов, у такого сотрудничества становится всё больше противников.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш прокомментировал свою позицию в Twitter.

"Жёсткое подавление мирных протестов в Беларуси продолжается. Я не вижу возможности в такой ситуации проводить ЧМ в Минске. Мы все несём ответственность за защиту демократических ценностей и прав человека. Я надеюсь, что Совет ИИХФ примет ответственное решение", - написал Кариньш.

Напомним, ранее президент Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) Рене Фазель посетил Минск, чтобы встретиться с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Ожидается, что решение о месте проведения чемпионата может быть принято в конце января.