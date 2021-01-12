"Динамо" у себя дома потерпело разгромное поражение от ЦСКА

Матч завершился со счётом 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) в пользу российской команды. Это поражение стало третьим подряд для "Динамо".

По ходу матча рижане создали всего несколько неплохих моментов для взятия ворот. Армейцы, в свою очередь, уже после первого периода вели в счёте 3:0, сняв все вопросы о победителе.

В составе армейцев дубль оформил Сергей Андронов, по разу отличились Максим Шалунов, Джон Гилмор, Никита Коростелев, Иван Телегин и Даниил Чайка. Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Константин Окулов, в активе которого 3 (0+3) очка.

Единственную шайбу рижан на 59-й минуте забросил Евгений Грачёв.

В данный момент рижское "Динамо" с 21 очком в 43 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе ЦСКА 69 очков в 44 матчах и первое место на "Западе".