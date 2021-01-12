"Динамо" у себя дома потерпело разгромное поражение от ЦСКА
Во вторник, 12 января, рижское "Динамо" у себя дома потерпело разгромное поражение от московского ЦСКА, который являетcя лидером Западной конференции.
Во вторник, 12 января, рижское "Динамо" у себя дома потерпело разгромное поражение от московского ЦСКА, который являетcя лидером Западной конференции.
Матч завершился со счётом 7:1 (3:0, 2:0, 2:1) в пользу российской команды. Это поражение стало третьим подряд для "Динамо".
По ходу матча рижане создали всего несколько неплохих моментов для взятия ворот. Армейцы, в свою очередь, уже после первого периода вели в счёте 3:0, сняв все вопросы о победителе.
В составе армейцев дубль оформил Сергей Андронов, по разу отличились Максим Шалунов, Джон Гилмор, Никита Коростелев, Иван Телегин и Даниил Чайка. Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Константин Окулов, в активе которого 3 (0+3) очка.
Единственную шайбу рижан на 59-й минуте забросил Евгений Грачёв.
В данный момент рижское "Динамо" с 21 очком в 43 матчах по-прежнему занимает последнее место среди 11 команд Западной конференции и последнее место во всём чемпионате КХЛ. В активе ЦСКА 69 очков в 44 матчах и первое место на "Западе".
Далее рижан ожидает серия из пяти выездных матчей - подопечные Петериса Скудры сыграют с "Северсталью" (15.01), "Нефтехимиком" (17.01), "Ак Барсом" (19.01), "Металлургом" (21.01) и московским "Динамо" (23.01).