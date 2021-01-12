Новые случаи Covid-19 выявлены в Риге, Даугавпилсе и Энгурском крае

Из числа случаев заражения Covid-19, зарегистрированных в понедельник, 11 января, 30% или 299 новых случаев заражения были обнаружены в Риге, а общее число случаев за 14 дней в столице в настоящее время составляет 3767.

За последние сутки в Даугавпилсе было зарегистрировано 63 новых пациента, а общее количество пациентов за 14 дней достигло 1 018 жителей.

В Энгурском крае зарегистрировано 51 новый случай, а общее кумулятивное количество случаев за 14 дней в настоящее время составляет 202 человек.

В Даугавпилсском крае выявлено 36 новых инфицированных, в Резекненском и Адажском краях - по 34, в Лиепае - 29, в Елгаве - 28, в Вентспилсе - 26, а в Юрмале - 21 новый инфицированный.

В настоящее время в Латвии больше нет самоуправления, в котором за последние две недели не был зарегистрирован хотя бы один пациент с Covid-19.