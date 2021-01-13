Во вторник, 12 января, в 22.16 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Ида-Вирумаа в деревне Аа (волость Люганузе, Эстония) горит пансионат "Мяннику", пишет Rus.Postimees .

В здании находились 45 постояльцев и 2 сотрудника, эвакуацией которых занялись спасатели. По прибытии пожарных пламя уже охватило здание снаружи. К сожалению, в ходе эвакуации было обнаружено двое погибших, еще один пострадавший скончался в машине скорой помощи. Один человек был доставлен в больницу, остальным волость предоставит площадь для ночлега.

Спасательными работами занимались команды из Йыхви, Кохтла-Ярве, Ийзаку, Кивиыли, Кунда и Раквере. Тушение пожара было осложнено сильным ветром. К работам привлечен также чиновник волости Люганузе Кристель Петрова, которая занимается эвакуированными жильцами.

Собственник недвижимости Индрек Салувеэ сказал Postimees: "Мы разместим всех людей, все получат крышу над головой. Это не вопрос, у меня имеется еще несколько домов. Больше я не могу комментировать, потому что сейчас телефон мне нужен для других звонков".

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил соболезнования пострадавшим и их близким:

"Сегодня вечером мы получили трагическое сообщение из Ида-Вирумаа, где три человека погибли в результате пожара в доме престарелых в волости Люганузе. Выражаю искренние соболезнования членам семей и родственникам погибших, а также всем жителям и работникам дома престарелых. Я также желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления и спокойствия эвакуированным.

Серьезные пожары – это всегда чрезвычайно болезненные события, и сложно подобрать правильные слова для описания возникающих эмоций. К сожалению, зимой они также случаются в Эстонии слишком часто. Пожалуйста, берегите себя и своих близких.

Мои искренние соболезнования".