Скончался депутат нескольких прошлых созывов Сейма Леопольд Озолиньш

Как проинформировала его семья, Озолиньш умер вечером 11 января в больнице Страдиня после инсульта.

Озолиньш родился в 1937 году. Большую часть жизни он работал в Латвийском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии, проводил сложные и инновационные операции, был ожоговым хирургом медицинской авиации. Он придумал несколько лечебных средств.

Озолиньш активно принимал участие в восстановлении независимости Латвии и был избран народным депутатом СССР от Латвии в период с 1989 по 1991 год.

Озолиньш был избран в Сейм 6-го, 8-го и 9-го созывов, а также в Юрмальскую думу. В последние годы в Сейме Озолиньш представлял Союз "зеленых" и крестьян, однако во время Сейма 9-го созыва сообщил, что долгое время болеет, и на выборах в 10-й Сейм политик уже не стартовал.