Скончался депутат нескольких прошлых созывов Сейма Леопольд Озолиньш
На этой неделе скончался депутат Сейма нескольких прошлых созывов, врач Леопольд Озолиньш, сообщает агентство LETA.
На этой неделе скончался депутат Сейма нескольких прошлых созывов, врач Леопольд Озолиньш, сообщает агентство LETA.
Как проинформировала его семья, Озолиньш умер вечером 11 января в больнице Страдиня после инсульта.
Озолиньш родился в 1937 году. Большую часть жизни он работал в Латвийском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии, проводил сложные и инновационные операции, был ожоговым хирургом медицинской авиации. Он придумал несколько лечебных средств.
Озолиньш активно принимал участие в восстановлении независимости Латвии и был избран народным депутатом СССР от Латвии в период с 1989 по 1991 год.
Озолиньш был избран в Сейм 6-го, 8-го и 9-го созывов, а также в Юрмальскую думу. В последние годы в Сейме Озолиньш представлял Союз "зеленых" и крестьян, однако во время Сейма 9-го созыва сообщил, что долгое время болеет, и на выборах в 10-й Сейм политик уже не стартовал.
Похороны состоятся в четверг, 16 января, на Яундубултском кладбище.