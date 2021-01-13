В Гробине смелая женщина спасла упавшего в пруд первоклассника

Представители думы рассказали, что понедельник мог принести трагическое несчастье в семью первоклассника, если бы смелая женщина не среагировала быстро и не спасла бы ребенка еще до прибытия спасателей.

Все происходило в Гробине у развалин со стороны пруда. Мальчик упал в воду и своими силами не мог выбраться на берег. Ему пытались помочь другие дети, которые начали звать на помощь.

Происходящее увидела женщина, которая приближалась к месту событий с ребенком в коляске. Она доверила коляску прохожей, быстро подбежала к пруду и бросилась в воду, однако спасение не было легким.

Одежда ребенка была мокрой, а его ноги застряли в грязи пруда. Кроме того, ребенок очень испугался и замерз, поэтому уже не мог бороться. Женщина действовала быстро, ей удалось спасти мальчика и доставить его на берег, где его передали медикам, приехавшим, чтобы оказать помощь, сообщили представители думы.

"Девочка, его подруга по играм, не оставила его, может быть подбадривала, чтобы он держался, и в то же время очень громко звала на помощь, так как только этот повторный крик о помощи вынудил меня оглянуться несколько раз. В то же самое время, на вопрос девочке, где ее родители, она ответила - в машине. Это означает, что мама сидела по другой сторону пригорка в машине, тогда как ребенок сидел здесь и звал на помощь", - рассказала передаче Panorāma Латвийского телевидения Криста Лаува, спасшая ребенка.