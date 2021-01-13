ВИДЕО ⟩ Тимати, Дубай, гимн Латвии: "Рига" громко отметила победу в чемпионате

"Спорт-Экспресс" пишет, что мероприятие прошло в пятизвёздочном отеле Armani Hotel Dubai, одна ночь в котором стоит порядка 500 евро.

Ведущим вечера стал один из самых известных российских комментаторов Нобель Арустамян, но и помимо него на мероприятии хватало знаменитостей. Перед футболистами "Риги" выступил Тимати, который входит в топ-10 самых высокооплачиваемых звёзд российского шоу-бизнеса по версии Forbes.

После этого в центре зала выставили трофей чемпиона Латвии, зажгли фейерверки-фонтаны и включили гимн Латвии. "Спорт-Экспресс" иронично заметил, что это напоминало нашумевшую вечеринку Александра Кокорина и Павла Мамаева в Монако - такой же шикарный зал, такие же огни и гимн.

После этого гимн Латвии сменился песней Riga's on Fire на мотив хита Gala - Freed from Desire. Этот трек можно услышать на всех домашних матчах "Риги" на стадионе "Сконто".