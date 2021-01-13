Ср, 13.01.2021
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Кришьянис Кариньш
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ВИДЕО ⟩ Тимати, Дубай, гимн Латвии: "Рига" громко отметила победу в чемпионате

ФОТО: Zigismunds Zālmanis, Riga FC

В минувшие выходные футбольный клуб "Рига" начал сборы в Дубае, а в понедельник команда решила совместить приятное с полезным и громко отметила чемпионство Латвии прошлого сезона.

"Спорт-Экспресс" пишет, что мероприятие прошло в пятизвёздочном отеле Armani Hotel Dubai, одна ночь в котором стоит порядка 500 евро.

Ведущим вечера стал один из самых известных российских комментаторов Нобель Арустамян, но и помимо него на мероприятии хватало знаменитостей. Перед футболистами "Риги" выступил Тимати, который входит в топ-10 самых высокооплачиваемых звёзд российского шоу-бизнеса по версии Forbes.

После этого в центре зала выставили трофей чемпиона Латвии, зажгли фейерверки-фонтаны и включили гимн Латвии. "Спорт-Экспресс" иронично заметил, что это напоминало нашумевшую вечеринку Александра Кокорина и Павла Мамаева в Монако - такой же шикарный зал, такие же огни и гимн.

После этого гимн Латвии сменился песней Riga's on Fire на мотив хита Gala - Freed from Desire. Этот трек можно услышать на всех домашних матчах "Риги" на стадионе "Сконто".

Футбольный клуб "Рига" пробудет в Дубае как минимум до середины февраля. На сборах латвийскую команду ожидают проверочные матчи против петербургского "Зенита", "Краснодара", "Шахтёра" из Солигорска, узбекистанского "Пахтакора", армянского "Арарата" и московской "Родины".

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