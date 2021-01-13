США: Пенс не пошел против Трампа. Демократы готовят быстрый импичмент

Вице-президент Майк Пенс отверг требование демократов использовать 25-ю поправку к Конституции США для отстранения Дональда Трампа от власти. В ответ в конгрессе пообещали срочно объявить импичмент уходящему президенту.

Резолюцию, требующую отстранения Трампа от власти, Палата представителей приняла незадолго до полуночи во вторник.

Она призывает вице-президента немедленно использовать право, предоставленное ему 25-й поправкой к Конституции, чтобы "объявить о том, что уже очевидно шокированным гражданам: президент не может успешно исполнять свои обязанности".

Голосование прошло почти в точном соответствии с партийной принадлежностью законодателей. За принятие документа выступили 223 члена Конгресса, 205 проголосовали против.

Впрочем, еще за несколько часов до этого Пенс заявил, что не собирается поддерживать резолюцию.

В разгар ее обсуждения американские СМИ опубликовали письмо, направленное вице-президентом спикеру Палаты Нэнси Пелоси.

СМИ также утверждают, что отношения между Трампом и Пенсом испортились еще в середине декабря, когда последний официально признал победу Байдена.

Трамп призывал Пенса использовать объявить прошедшие в ноябре выборы нелегитимными.

После штурма Капитолия в минувшую среду Трамп и Пенс не встречались в течение нескольких дней, и, как сообщали американские СМИ, вице-президент обсуждал с представителями администрации возможность отстранения главы государства от власти.

25-я поправка позволяет членам кабинета министров принять решение о прекращении полномочий действующего президента, если по каким-то причинам он больше не способен выполнять свои обязанности.

Обычно в истории США эта поправка применялась во время болезни главы государства, а ее действие прекращалось после его возвращения в Белый дом.

В письме на имя спикера Палаты представителей вечером во вторник Пенс сообщил, что он не считает, что использование этой поправки будет соответствовать интересам государства и положениям Конституции США. Он призвал законодателей не создавать "ужасный прецедент".

"Я призываю вас избегать действий, которые еще сильнее разделят страну", - особо подчеркнул Пенс.

Что сделает конгресс?

После штурма Капитолия даже законодатели должны проходить через рамки металлодетектора Reuters

Во вторник вечером Палата представителей начала обсуждение резолюции, обязывающей вице-президента использовать 25-ю поправку для прекращения полномочий Дональда Трампа.

До этого спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси поясняла, что законодатели дают Пенсу ровно 24 часа для выполнения этого решения. В случае, если он за это время не предпримет никаких действий, демократы инициируют процедуру импичмента.

Накануне на Капитолийском холме ввели новые меры безопасности: полицейские потребовали от всех членов конгресса в обязательном порядке проходить через рамки металлодетекторов.