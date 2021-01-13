Фазель о встрече с Лукашенко: "Я играл с огнём и обжёгся"

Напомним, 11 января Рене Фазель посетил Минск, где встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В интервью SRF Swiss Radio Фазель рассказал, что уже 20 лет находится в хороших отношениях с Лукашенко и хотел использовать эти отношения во благо.

"IIHF хотела воспользоваться возможностью и провести открытый разговор с Лукашенко. Я сожалею, что это интерпретировали так, будто бы я одобряю репрессии в Беларуси. Я хотел использовать эти особые отношения с Лукашенко во благо, чтобы чемпионат мира привёл к какому-то примирению между оппозицией и властями", - сказал Фазель.

Президент IIHF отметил, что ситуация получилась "немного глупой и ему теперь неловко". Кроме того, Фазель подчеркнул, что у федерации есть договор с Беларусью о проведении чемпионата мира по хоккею, поэтому в обязанности IIHF входит организация турнира.

"Представьте, что мы отменим чемпионат мира в Беларуси. Изменится ли что-нибудь в стране? Конечно, нет. Сам Лукашенко сказал, что он хочет изменить Конституцию, что готов провести новые выборы. Признаюсь, я играл с огнём в Минске. И мы немного обожглись", - сказал Фазель.

По мнению Фазеля, с помощью чемпионата мира можно достичь то, чего не получается добиться другими средствами. "Кто-то чего-то уже добился санкциями и бойкотами? Никто! Я идеалист, если говорим о спорте. Он нужен, чтобы объединять людей. В этом и есть сила".

Отметим, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш неоднократно подчёркивал, что не видит возможности проводить чемпионат в Минске. "Я надеюсь, что Совет ИИХФ примет ответственное решение", - написал Кариньш у себя в Twitter.