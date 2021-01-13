В прошлом году количество вакансий в Латвии уменьшилось в два раза

"Если можно сказать, что рост зарегистрированной безработицы пока невелик и не беспокоит, то в сфере вакансий мы уже наблюдаем это сильное влияние кризиса. Количество зарегистрированных вакансий значительно снизилось в период пандемии Covid-19", - сказала Симсоне.

Она отметила, что работодатели регистрируют гораздо меньшее количество вакансий, чем до кризиса. "Если до кризиса у нас было около 30 000 текущих вакансий, то весной это количество резко сократилось - в летние месяцы у нас было в среднем 18 000 текущих вакансий. Сейчас это количество уменьшилось еще больше, и в конце 2020 года у нас было 14 500 вакансий ", - сказала Симсоне.

Она объяснила это последствиями кризиса Covid-19. "Новые вакансии не регистрируются или регистрируются гораздо меньше, чем до кризиса. Воздействие Covid-19 ощущается. Если даже предприятия пока не увольняют сотрудников благодаря мерам поддержки, то они определенно не планируют рост и не создают новые рабочие места", - сказала глава NVA.