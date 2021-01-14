Российская гимнастка рассказала о гибели брата и попытке преступника откупиться

9 января около полуночи на юго-востоке Москвы водитель автомобиля Škoda Octavia въехал на остановку и сбил трёх пешеходов, которые выходили из трамвая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на московскую ГИБДД.

От полученных травм один из пострадавших скончался на месте. Двое других получили травмы. Погибшим молодым человеком оказался родной брат российской гимнастки Иван.

По словам девушки, после трагедии их семье позвонил следователь и поинтересовался, может ли он передать контакты водителю иномарки, желающему "решить вопросы" и обсудить возможность компенсации.

Ни о какой компенсации девушка не захотела слушать, написав, что преступник должен понести заслуженное наказание. В своём эмоциональном посте Булычёва указала номер транспортного средства, которым управлял водитель.

"Я не верю в это, он был лучшим человеком, моя защита и опора. Лучик света, наша гордость. Я не знаю, как наша семья переживёт это. Друзья, прошу вас сделать максимальный репост, преступник пытается откупиться, а нам сейчас очень тяжело. Ванечка, мы тебя любим, ты навсегда с нами", - написала девушка.

Наталья Булычёва - мастер спорта России международного класса по художественной гимнастике. За время своей карьеры она дважды становилась бронзовой призёршей чемпионата России. В 2014 году Булычёва завершила спортивные выступления и сосредоточилась на карьере в модельном бизнесе.