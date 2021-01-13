Министр: в январе на всех медиков вакцин против Covid-19 не хватит

Политик пояснил, что в целом в январе планируется вакцинировать 30 000 медиков, однако график поставок свидетельствует, что будет доступно всего 35 200 вакцин, что достаточно для вакцинирования примерно 17 000 человек.

Следующие грузы вакцин ожидаются в феврале, и Латвия, как и другие страны ЕС, надеется на поставку большого количества вакцин Astra Zeneca.

Министр признал, что сложно ответить на вопрос, почему вакцинировать планируется 30 000 человек, хотя вакцин хватает примерно на 17 000.

Павлютс отметил, что Латвия руководствуется алгоритмом, что все, кто получил первую вакцину, получат и повторную, закрепляющую дозу.

Таким образом снижется риск, что если поставки вакцин задержатся, то вакцинированные лица не смогут получить повторную дозу.

Министр признал, что сейчас мощность вакцинирования достаточно и темп улучшился. Поэтому, скорее всего, в конце январе образуется ситуация, что до получения следующего груза вакцин не хватит.