Справка ⟩ В ЕС разрешили две вакцины от Covid-19, обе уже в Латвии. Что о них известно?

Обе основаны на новой высокоэффективной технологии mRNA

Обе не содержат сам вирус и не могут вызвать Covid-19

Эффективность Comirnaty - 95%, Moderna - 94,1%

В гонку по производству вакцины от Covid-19 вступили многие фармацевтические гиганты и не только. Пока на уровне Европейского союза (ЕС) в лидеры выбились BioNTech/Pfizer с вакциной Comirnaty и Moderna. Обе вакцины зарегистрированы для использования в ЕС, обе доставлены в Латвию. RUS TVNET собрал, что известно об этих вакцинах.

"Увеличить темпы вакцинации" и "вакцин не хватит"

​В Латвии в срочном порядке создают специальное бюро, единственной целью которого будет содействие вакцинации. Увеличить темпы вакцинации - первоочередная задача нового министра здравоохранения Даниэля Павлютса.

Темп вакцинации против Covid-19 действительно продолжает ускоряться - во вторник, 12 января, вакцину получили 1592 человека, что на 247 больше, чем в понедельник. С начала кампании вакцинации в Латвии прививку получили 9899 человек.

Однако вскоре стало понятно, что в январе вакцин против Covid-19 не хватит даже медикам. В общей сложности в январе планировалось вакцинировать 30 000 медиков, однако сейчас график поставок свидетельствует о том, что доступны только 35 200 доз вакцин против Covid-19, которых хватит для вакцинации примерно 17 000 человек. Кто так просчитался, Павлютс ответа не дал.

По сути, проблемы две - не все вакцины пока прошли регистрацию для использования на территории ЕС, а те, что прошли, не справляются с поставками. Похоже, пока спрос - выше предложения. Следующие поставки вакцин ожидаются в феврале, и Латвия, как и другие страны Европы, надеется на поставку большого количества вакцины AstraZeneca. Пока же в распоряжении Латвии есть вакцины от BioNTech/Pfizer и Moderna. О них и поговорим.

1) В ЕС одобрили самой первой - вакцина Comirnaty от BioNTech/Pfizer

Вакцина Comirnaty от союза немецкой компании BioNTech с американской Pfizer стала первой, получившей от Европейского агентства лекарственных средств условное разрешение на регистрацию и одобрение от Европейской комиссии для использования на всей территории ЕС. На сегодняшний день Латвия получила 30 255 доз вакцины, произведенной фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech.

ФОТО: Rus TVNET

Как работает вакцина Comirnaty?

Это вакцина "нового поколения" - она основана на новой высокоэффективной технологии mRNA (матричная РНК). Comirnaty содержит молекулу, именуемую сигнальным веществом РНК (мРНК), с "инструкцией" по синтезу белка из SARS-CoV-2 - вируса, который вызывает Covid-19.

При вводе вакцины человеку некоторые клетки считывают "инструкции" мРНК и кратковременно синтезируют S-белок. Затем иммунная система распознает данный белок как чужой, производит антитела и активирует Т-клетки (белые кровяные тельца), чтобы атаковать его. Если позже человек вступает в контакт с вирусом SARS-CoV-2, его иммунная система распознает вирус и будет готова защитить от него организм. В организме мРНК из вакцины не остается, а разрушается вскоре после вакцинации.

Суть в том, чтобы побуждать организм человека вырабатывать белки, сходные с белками вируса и вызывающие иммунный ответ.

Comirnaty не содержит сам вирус и не может вызвать Covid-19.

Одному человеку необходимо две дозы Comirnaty, которые вводят в мышцу плеча с интервалом не менее чем 21 день.

Эффективность 95%

Всего в испытаниях вакцины приняли участие 44 000 человек. Одна половина получила вакцину, а вторая - плацебо. Люди не знали, получили они вакцину или имитацию препарата.

В ходе исследования было доказано, что количество симптоматических случаев Covid-19 у людей, получивших вакцину, сократилось на 95% (у 8 человек из 18 198 были симптомы Covid-19) по сравнению с теми, кто получил ложную инъекцию (у 162 из 18 325 человек были симптомы Covid-19). Это означает, что исследование доказало эффективность вакцины на 95%.

Побочные эффекты

Среди побочных эффектов могут наблюдаться:

затронули более 1 человека из 10 : боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка;

: боль и отек в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и лихорадка; наблюдались менее чем у 1 пациента из 10 : покраснение в месте инъекции и тошнота;

: покраснение в месте инъекции и тошнота; могут возникнуть менее чем у 1 человека из 100 : зуд в месте инъекции, боли в конечностях, увеличение лимфоузлов, нарушение сна и плохое самочувствие;

: зуд в месте инъекции, боли в конечностях, увеличение лимфоузлов, нарушение сна и плохое самочувствие; менее чем у 1 человека из 1000: односторонняя мышечная слабость (острый периферический паралич лицевого нерва, или паралич лицевого нерва).

Другие нюансы

Comirnaty не рекомендуется детям до 16 лет.

Людей с ослабленной иммунной системой можно вакцинировать, поскольку они могут подвергаться более высокому риску заражения Covid-19.

В ходе исследования на животных не выявлено неблагоприятного воздействия на беременность, однако данные о применении Comirnaty во время беременности очень ограниченны.

Хотя исследования относительно грудного вскармливания не проводились, риска для кормящих женщин не ожидается.

Людям, у которых имеется аллергия на какой-либо из ингредиентов вакцины, перечисленных в 6-м разделе инструкции по применению препарата, вакцину делать нельзя.

Аллергия на любой продукт питания или укусы пчел, ос и прочих насекомых не является противопоказанием к вакцинации.

Специфическое исследование Comirnaty для пациентов с рассеянным склерозом не проводилось. Основываясь на имеющихся данных исследований, нет оснований полагать, что вакцина не будет эффективной или может представлять опасность для здоровья людей с рассеянным склерозом, поэтому ограничений на вакцинацию нет.

Почему Comirnaty зарегистрирована в ЕС?

Comirnaty обеспечивает высокий уровень защиты от Covid-19, что очень важно в условиях нынешней пандемии. Основное исследование доказало эффективность вакцины на 95%. Большинство побочных эффектов наблюдались в диапазоне от легкой до средней тяжести и проходили в течение нескольких дней. Поэтому агентство решило, что польза от Comirnaty превышает риск, вызываемый препаратом, и рекомендовало зарегистрировать его для использования в ЕС.

У Comirnaty имеется соответствующее свидетельство об условной регистрации. Это означает, что по данному препарату еще ожидается дополнительная информация, которую должна предоставить компания.

Галерея: В Латвию доставлены первые вакцины Comirnaty

2) Moderna - вторая вакцина против Covid-19, одобренная в ЕС

6 января Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало провести условную регистрацию вакцины от Covid-19 Moderna, которая также была одобрена Европейской комиссией для использования в ЕС.

12 января Латвия получила первые 1200 доз. Следующая поставка вакцины Moderna в количестве 2000 доз запланирована на 25 января, но еще не утверждена. Не утверждена и последующая поставка 5000 вакцин Moderna, которая запланирована на 8 февраля. 22 февраля планируется получить еще 16 000 доз вакцины Moderna. Эта поставка также еще не подтверждена.

ФОТО: Rus TVNET

Как работает вакцина Moderna?

Эта вакцина содержит молекулу, которую называют матричной РНК (мРНК) и которая содержит инструкции по созданию протеина вируса. Этот протеин находится на внешней поверхности вируса SARS-CoV-2, и он необходим для проникновения вируса в клетку организма-хозяина. После получения вакцины некоторые из клеток организма прочитают включенные в мРНК инструкции и на короткое время создадут протеин вируса.

После этого иммунная система вакцинированного человека опознает этот протеин как непринадлежащий организму и начнет вырабатывать антитела и Т-клетки (белые кровяные тельца) против него. Если позднее вакцинированный человек столкнется с вирусом SARS-CoV-2, иммунная система этого человека его опознает и будет готова защищать организм от инфекции. Содержащаяся в вакцине мРНК в организме не сохраняется и вскоре после вакцинации разлагается.

Вакцина не содержит сам вирус и не может вызвать заболевание Covid-19.

Вакцина вводится в виде двух инъекций с интервалом в 28 дней, и чаще всего инъекция делается в мышцу плеча.

Эффективность 94,1 %

В испытания вакцины были вовлечены всего около 30 000 человек. Половина из участников испытаний получили вакцину, а вторая половина - плацебо.

В ходе испытаний наблюдалось снижение имеющих симптомы случаев заболевания Covid-19 на 94,1% среди тех лиц, которые получили вакцину (у 11 из 14 134 вакцинированных человек развились симптомы Covid-19), по сравнению с лицами, которые получили не содержащую вакцину инъекцию (у 185 из 14 073 человек, получивших инъекцию плацебо, развились симптомы Covid-19).

Это означает, что в рамках данных испытаний вакцина показала эффективность, равную 94,1 %.

Также в ходе испытаний наблюдалась эффективность 90,9% среди участников с высоким риском тяжелого хода заболевания Covid-19 - в частности, у имеющих хронические заболевания легких, сердца, ожирение, заболевания печени, сахарный диабет или инфекцию ВИЧ.

Побочные эффекты

В рамках испытаний вакцины Moderna от Covid-19 чаще всего наблюдались легкие и средние побочные действия, и их проявление уменьшалось по прошествии пары дней после вакцинации:

более чем у 1 из 10 человек : боли и отек в месте инъекции, усталость, озноб, лихорадка, припухлость или чувствительность подмышечных лимфатических узлов, головная боль, боли в мышцах и суставах, тошнота, рвота;

: боли и отек в месте инъекции, усталость, озноб, лихорадка, припухлость или чувствительность подмышечных лимфатических узлов, головная боль, боли в мышцах и суставах, тошнота, рвота; менее чем у 1 человека из 10 : покраснение, крапивница и высыпания в месте инъекции и высыпания по телу;

: покраснение, крапивница и высыпания в месте инъекции и высыпания по телу; менее чем у 1 из 100 человек : зуд в месте инъекции;

: зуд в месте инъекции; менее чем у 1 человека из 1000 : опухание лица, которое может коснуться тех, кто ранее делал косметические инъекции в область лица, и мышечная слабость на одной стороне лица (острый паралич периферического лицевого нерва);

: опухание лица, которое может коснуться тех, кто ранее делал косметические инъекции в область лица, и мышечная слабость на одной стороне лица (острый паралич периферического лицевого нерва); наблюдалось очень небольшое количество случаев тяжелой аллергической реакции (анафилактический шок).

Другие нюансы

Вакцина предназначена для лиц старше 18 лет. В настоящее время применять вакцину детям не рекомендуется.

Иммунокомпроментированные лица могут вакцинироваться, так как они могут иметь более высокий риск инфицирования Covid-19.

В ходе испытаний над животными не наблюдалось никаких вредных воздействий во время беременности, однако имеющиеся данные о применении вакцины во время беременности очень ограниченны.

Лицам, у которых известна аллергия на какие-либо составные части вакцины, нельзя получать эту вакцину.

Аллергия на любой продукт питания или укусы пчел, ос и прочих насекомых не является противопоказанием к вакцинации.

Почему Moderna зарегистрирована в ЕС?

По результатам главных испытаний было констатировано, что эффективность вакцины составляет 94,1%. Большая часть побочных действий легкие или средней тяжести и проходят в течение пары дней. Поэтому Европейское агентство лекарственных средств приняло решение о том, что польза от вакцины Moderna против Covid-19 перевешивает риски и следует рекомендовать зарегистрировать ее в ЕС. Рекомендовано зарегистрировать вакцину с дополнительными условиями. Это означает, что в отношении вакцины следует получить дополнительные доказательства, которые предприятие будет обязано предоставить.

Важное преимущество вакцины Moderna над Comirnaty

Важное преимущество вакцины Moderna в том, что она, в отличие от вакцины Comirnaty, не требует для хранения сильной заморозки. Согласно опубликованной Минздравом информации, вакцина должна храниться в морозильной камере при температуре -20 градусов. После разморозки ее можно хранить в холодильнике при температуре от +2 до +8 градусов в течение 30 дней.

Галерея: Латвия получила первые 1200 доз Moderna

Какая из вакцин от Covid-19 лучше?

Как сообщает Государственное агентство лекарств, нет вакцины, которая была бы лучше или хуже другой. Учитывая разные принципы действия и на основании доступных данных, на данный момент нельзя выделить какую-то одну вакцину из общего числа.

О побочных эффектах первых вакцинированных в Латвии

Как заявили на пресс-конференции уже вакцинированные даугавпилсские медики, другие их коллеги не хотят прививаться, так как обеспокоены безопасностью вакцин и хотят убедиться, что вакцинированные чувствуют себя хорошо.

С 28 декабря прошлого года, когда в Латвии была начата вакцинация против Covid-19, по 12 января Государственное агентство лекарств получило 11 сообщений о побочных эффектах от вакцин. За это время в Латвии были вакцинированы 9899 человек, это означает, что о побочных эффектах сообщили менее 1% вакцинированных. Чаще всего люди жалуются на боли, покраснение, отек и болезненность лимфатических узлов в месте прививки. Также поступают общие жалобы на усталость, жар, лихорадку, головную боль, боль в суставах и мышцах и сонливость.

Что за ускоренный режим регистрации? Вакцины против Covid-19 разрабатываются с учетом тех же самых строгих требований к безопасности и качеству, как и в отношении любых других лекарств. Не делается никаких отступлений от основных требований. В случае ускоренной оценки (rolling review) Европейское агентство лекарственных средств оценивает данные еще только проходящих в это время испытаний, как только эти данные становятся доступными (производитель их представляет для оценки), и принимает решение, в какой момент эти данные станут достаточными, чтобы предприятие могло представить официальную заявку на регистрацию лекарственного средства. Это означает, что ускоренная процедура регистрации может быть завершена примерно за 70 дней в отличие от обычной практики регистрации, которая проходит в течение 210 дней. Требования к регистрации ни в какой мере не облегчаются для вакцин против Covid-19. В основе экономии времени лежит оценка доказательств - как только испытания завершаются, они незамедлительно передаются для проверки в Европейское агентство лекарственных средств. www.zva.gov.lv

ФОТО: ZVA

Кто следующий?

1 декабря 2020 года была запущена ускоренная процедура оценки - циклический обзор (rolling review) также для вакцины от Covid-19 - Ad26.COV2.S., разработанной Janssen-Cilag International N.V.

Все еще продолжается ускоренная процедура оценки (rolling review) для вакцины против Covid-19 Vaccine AstraZeneca, начатая 1 октября 2020 года.

Латвия, как и другие страны Европы, надеется на поставку большого количества вакцины AstraZeneca. Первые поставки запланированы на февраль. Если регистрация этой вакцины завершится в январе, как предполагает Министерство здравоохранения, уже в феврале Латвия сможет получить 127 187 доз вакцины AstraZeneca.

Вакцина, разработанная AstraZeneca и Оксфордским университетом, дешевле в производстве, чем вакцины конкурентов, ее проще хранить и транспортировать. Главную ставку Латвия сделала именно на эту вакцину.