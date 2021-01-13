Видео ⟩ У Иецавы дальнобойщик из Польши попал в серьезное ДТП

В первой половине дня на шоссе А7, соединяющем Ригу и Бауску, произошло ДТП, которое привело к значительным потерям грузоперевозчика.

На место событий прибыли почти все оперативные группы, однако в конце концов их сотрудникам пришлось концентрироваться на ликвидации последствий аварии, а не на спасении людей - дальнобойщик из Польши сумел отделаться только большим синяком. Жертв, к счастью, не было.

"Было слишком скользко. Дорога не была посыпана, машина начала скользить. Чувствую себя нормально. Я ехал в Финляндию, в Хельсинки. Из Польши в Финляндию. Когда машина начала скользить, она развернулась", - рассказал пострадавший водитель.

Дальнобойщику повезло. В момент, когда водитель тяжелой техники потерял контроль над управлением и выехал на встречную полосу, на ней не было других участников движения. Когда фура перевернулась на бок, водитель своими силами выбрался из кабины.

Часть груза, в частности, бумажных рулонов, вывалилась из кузова, а дорогу залило нефтепродуктами, так как был пробит один из топливных баков фуры.

Чтобы предотвратить утечку и очистить проезжую часть, спасателям потребовалось более часа. На месте происшествия работали и представители Госслужбы окружающей среды, которые оценят нанесенный природе ущерб.