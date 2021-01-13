Футболист "Краснодара" попал в список лучших бомбардиров XXI века

В этом списке оказались футболисты, забившие с 1 января 2001 по 1 января 2021 года не менее 200 голов на высшем уровне.

В списке оказался лишь один представитель российского клуба - форвард "Краснодара" Маркус Берг, который достиг минимальной отметки и занял 57 место. Интересно, что швед сумел выполнить норматив в заключительный игровой день 2020 года.

Первое место в списке занял нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, у которого набралось 462 гола. Вторым стал капитан "Барселоны" Лионель Месси (451 гол).

Также в пятёрку вошли швед Златан Ибрагимович (379 голов), поляк Роберт Левандовски (332) и завершивший карьеру сингапурец Александр Джурич (304).