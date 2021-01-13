Ср, 13.01.2021
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Илзе Арая, представитель SPKC
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Футболист "Краснодара" попал в список лучших бомбардиров XXI века

Маркус Берг

ФОТО: Reuters/ScanPix

Нападающий "Краснодара" и сборной Швеции по футболу Маркус Берг попал в список лучших бомбардиров XXI века. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

В этом списке оказались футболисты, забившие с 1 января 2001 по 1 января 2021 года не менее 200 голов на высшем уровне.

В списке оказался лишь один представитель российского клуба - форвард "Краснодара" Маркус Берг, который достиг минимальной отметки и занял 57 место. Интересно, что швед сумел выполнить норматив в заключительный игровой день 2020 года.

Первое место в списке занял нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, у которого набралось 462 гола. Вторым стал капитан "Барселоны" Лионель Месси (451 гол).

Также в пятёрку вошли швед Златан Ибрагимович (379 голов), поляк Роберт Левандовски (332) и завершивший карьеру сингапурец Александр Джурич (304).

34-летний Маркус Берг выступает за "Краснодар" с 2019 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провёл 15 матчей, в которых забил девять мячей и сделал две голевые передачи.

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