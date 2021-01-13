Новые требования при въезде в Латвию: самоизоляция даже без Covid-19, деньги за билет не вернут

Видео: пресс-конференция

В случае положительного результата теста на Covid-19, стоимость билетов за границу не компенсируется

Для людей, которые едут в Латвию с пятницы, 15 января, но имеют положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, билеты на международный транспорт не будут возмещены, заверил журналистов заместитель государственного секретаря Министерства транспорта Дин Мерирандс.

Он сказал, что своевременное и подробное планирование поездки особенно важно в данный момент. "Учитывая все риски, которые существуют в настоящее время, пассажиры могут покупать билеты с изменяемой датой, или билеты, которые позже можно будет вернуть", - сказал Мериранд.

Негативный тест на Covid-19 не дает право въезжающим не соблюдать самоизоляцию

Отрицательный результат теста на Covid-19 не дает въезжающим права не соблюдать самоизоляцию после прибытия в Латвию, подчеркнул на пресс-конференции представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), эпидемиолог Юрий Перевощиков.

Эксперт напомнил, что ряд стран Европейского союза (ЕС) ужесточили меры безопасности въезда в связи с повторным распространением Covid-19.

По словам Перевощикова, с учетом появления нового штамма коронавируса важно предотвратить его международное распространение, поскольку он значительно более заразен, чем ранее идентифицированный вариант Covid-19.

"Если измерить инфекционность по коэффиценту воспроизводства, у этого штамма вируса - высокие шансы на распространение. Он распространился и в другие страны, но это не происходит молниеносно. В Великобритании новый штамм вируса был впервые обнаружен в сентябре, а обширное распространение началось через несколько месяцев. Европейский центр по контролю заболеваний признает, что в случае новых штаммов инфекции первоначальные меры пограничного контроля и контроля передвижений могут иметь эффект, хотя это не может предотвратить полное международное распространение вируса", - сказал он.

Перевощиков: Рост числа новых случаев Covid-19 связан с увеличением объема анализов

Рост числа новых случаев Covid-19 связан с увеличением объема анализов, пояснил журналистам представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

За последние семь дней количество новых случаев Covid-19 увеличилось на 12%, выявляя в среднем 980 новых случаев в день, при этом количество тестов на Covid-19 также значительно увеличилось.

"С достаточной уверенностью можно сказать, что количество положительных проб увеличилось по мере того, как было проведено больше тестов", - отметил Перевощиков.