Президент: в приоритете вакцинации - медики и руководство страны

В среду, 13 января, после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем президент сообщил журналистам, что планирует сделать прививку от Covid-19, как только у него появится такая возможность. В данной ситуации это правильное решение, считает он.
По словам президента, приоритет должен быть отдан вакцинации медработников, которая уже проводится, социальных работников, а также руководства государства, чтобы его представители могли участвовать в международных мероприятиях, которые вскоре могут возобновиться.
"Но, разумеется, этот вопрос будет решать Кабинет министров", - добавил президент.
На вопрос, получила ли уже его супруга Андра Левите как медик вакцину от Covid-19, Левитс ответил отрицательно, но прогнозировал, что вскоре это произойдет.