Ср, 13.01.2021
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Иева Яунземе, глава СГД
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Президент: в приоритете вакцинации - медики и руководство страны

Эгил Левитс

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Президент Эгил Левитс считает, что получить вакцину от Covid-19 в первую очередь должны медики, социальные работники и руководство страны, однако признает, что решение о приоритетных группах должно быть принято Кабинетом министров.

В среду, 13 января, после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем президент сообщил журналистам, что планирует сделать прививку от Covid-19, как только у него появится такая возможность. В данной ситуации это правильное решение, считает он.

По словам президента, приоритет должен быть отдан вакцинации медработников, которая уже проводится, социальных работников, а также руководства государства, чтобы его представители могли участвовать в международных мероприятиях, которые вскоре могут возобновиться.

"Но, разумеется, этот вопрос будет решать Кабинет министров", - добавил президент.

На вопрос, получила ли уже его супруга Андра Левите как медик вакцину от Covid-19, Левитс ответил отрицательно, но прогнозировал, что вскоре это произойдет.

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