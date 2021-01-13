Возможно Рижский аэропорт останется без обещанной полностью поддержки

"Похоже, что Еврокомиссия не разрешит предоставить всю запрашиваемую сумму поддержки. Поэтому мы будем хозяйствовать в пределах имеющихся у нас средств", - сказал министр.
Как сообщалось, Еврокомиссия продолжает оценку принятого Кабинетом министров в апреле 2020 года решения об увеличении основного капитала VAS Starptautiskā lidosta "Rīga" на 49,91 млн евро.
Правительство решило увеличить основной капитал аэропорта, чтобы помочь преодолеть кризис, вызванный пандемией Covid-19, и стабилизировать его работу.
В настоящее время основной капитал аэропорта "Рига" составляет 28,61 млн евро.