Чт, 14.01.2021
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Хенрик Данусевич, глава Латвийской ассоциации торговцев
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Возможно Рижский аэропорт останется без обещанной полностью поддержки

Аэропорт "Рига"

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Еврокомиссия может не разрешить предоставить аэропорту "Рига" всю запланированную поддержку, заявил в среду, 13 января, министр сообщения Талис Линкайтс в программе TV3 900 sekundes.

"Похоже, что Еврокомиссия не разрешит предоставить всю запрашиваемую сумму поддержки. Поэтому мы будем хозяйствовать в пределах имеющихся у нас средств", - сказал министр.

Как сообщалось, Еврокомиссия продолжает оценку принятого Кабинетом министров в апреле 2020 года решения об увеличении основного капитала VAS Starptautiskā lidosta "Rīga" на 49,91 млн евро.

Правительство решило увеличить основной капитал аэропорта, чтобы помочь преодолеть кризис, вызванный пандемией Covid-19, и стабилизировать его работу.

В настоящее время основной капитал аэропорта "Рига" составляет 28,61 млн евро.

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