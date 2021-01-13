Чт, 14.01.2021
Не знаю, останусь ли в политике. По крайней мере пару недель не буду об этом думать. Буду думать только о семье, папе и своих домашних животных. Илзе Винькеле, бывший министр здравоохранения.
Илзе Винькеле, бывший министр здравоохранения.
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Вице-президент США отказался признать Трампа неспособным исполнять свои обязанности

ФОТО: Скриншот из видео

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В Палате представителей США проходит обсуждение и будет голосование насчет импичмента президенту США Дональду Трампу
  • Вице-президент США Майк Пенс отказался признать Трампа неспособным исполнять свои обязанности
  • Российский оппозиционер Алексей Навальный объявил, что в воскресенье вернется в Россию

Накануне большинство членов Нижней палаты американского Конгресса приняли резолюцию и призвали вице-президента США Майка Пенса отстранить Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции - она позволяет сделать это в случае его недееспособности. Сторонники импичмента обвиняют действующего президента в подстрекательстве к мятежу и призывал к штурму Капитолия 6 января. Дело в том, что у вице-президента есть право воспользоваться нормой Конституции и признать, что Трамп не способен исполнять свои обязанности, но Майк Пенс отказался это делать. Он сказал, что это создаст ужасный прецедент и заявил, что Основной закон это не средство для наказания и узурпации

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 13.01.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 

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