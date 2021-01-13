Вице-президент США отказался признать Трампа неспособным исполнять свои обязанности
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
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Накануне большинство членов Нижней палаты американского Конгресса приняли резолюцию и призвали вице-президента США Майка Пенса отстранить Дональда Трампа по 25-й поправке к Конституции - она позволяет сделать это в случае его недееспособности. Сторонники импичмента обвиняют действующего президента в подстрекательстве к мятежу и призывал к штурму Капитолия 6 января. Дело в том, что у вице-президента есть право воспользоваться нормой Конституции и признать, что Трамп не способен исполнять свои обязанности, но Майк Пенс отказался это делать. Он сказал, что это создаст ужасный прецедент и заявил, что Основной закон это не средство для наказания и узурпации
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Видео: ГЛАВНОЕ | 13.01.2021
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