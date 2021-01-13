Павлютс: для всеобъемлющей вакцинации будут мобилизованы все специалисты латвийской медицины

Он признал, что в начале вакцинации ее темпы были недостаточными, но сейчас ситуация улучшается. Однако, когда начнется всеобъемлющая вакцинация, необходимы совершенно другие темпы, сказал министр, подчеркнув, что с марта должны быть возможности вакцинировать 100 000 человек в неделю.
Павлютс подчеркнул, что это потребует реорганизации работы и для этого
будут мобилизованы все доступные медицинские специалисты, включая, например, гинекологов, работников аптек и других.
Будет проведено специальное обучение и сохранен профессиональный медицинский контроль за процессом вакцинации.
Павлютс напомнил, что в настоящее время учреждается специальный штаб для проведения вакцинации, который будет заниматься только организацией этого процесса на ежедневной основе.