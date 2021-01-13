Чт, 14.01.2021
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Павлютс: для всеобъемлющей вакцинации будут мобилизованы все специалисты латвийской медицины

Даниэль Павлютс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Для проведения всеобъемлющей вакцинации против Covid-19 планируется мобилизовать всех связанных с медицинской отраслью специалистов, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Он признал, что в начале вакцинации ее темпы были недостаточными, но сейчас ситуация улучшается. Однако, когда начнется всеобъемлющая вакцинация, необходимы совершенно другие темпы, сказал министр, подчеркнув, что с марта должны быть возможности вакцинировать 100 000 человек в неделю.

Павлютс подчеркнул, что это потребует реорганизации работы и для этого

будут мобилизованы все доступные медицинские специалисты, включая, например, гинекологов, работников аптек и других.

Будет проведено специальное обучение и сохранен профессиональный медицинский контроль за процессом вакцинации.

Павлютс напомнил, что в настоящее время учреждается специальный штаб для проведения вакцинации, который будет заниматься только организацией этого процесса на ежедневной основе.

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