Павлютс: для всеобъемлющей вакцинации будут мобилизованы все специалисты латвийской медицины

Он признал, что в начале вакцинации ее темпы были недостаточными, но сейчас ситуация улучшается. Однако, когда начнется всеобъемлющая вакцинация, необходимы совершенно другие темпы, сказал министр, подчеркнув, что с марта должны быть возможности вакцинировать 100 000 человек в неделю.

Павлютс подчеркнул, что это потребует реорганизации работы и для этого

будут мобилизованы все доступные медицинские специалисты, включая, например, гинекологов, работников аптек и других.

Будет проведено специальное обучение и сохранен профессиональный медицинский контроль за процессом вакцинации.