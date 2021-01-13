Перенесена встреча Кариньша с премьером Украины
Запланированная на 13 января встреча премьер-министра Кришьяниса Кариньша с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем перенесена на пятницу, 15 января, сообщили агентству LЕТА в бюро премьера.
Запланированная на 13 января встреча премьер-министра Кришьяниса Кариньша с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем перенесена на пятницу, 15 января, сообщили агентству LЕТА в бюро премьера.
Встреча состоится в удаленном формате.
Премьер-министры Латвии и Украины обсудят вопросы двусторонних отношений, возможности развития экономического сотрудничества и обменяются опытом в борьбе с пандемией Covid-19.