Чт, 14.01.2021
Не знаю, останусь ли в политике. По крайней мере пару недель не буду об этом думать. Буду думать только о семье, папе и своих домашних животных. Илзе Винькеле, бывший министр здравоохранения.
Илзе Винькеле, бывший министр здравоохранения.
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Перенесена встреча Кариньша с премьером Украины

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш

ФОТО: John Thys / AP

Запланированная на 13 января встреча премьер-министра Кришьяниса Кариньша с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем перенесена на пятницу, 15 января, сообщили агентству LЕТА в бюро премьера.

Встреча состоится в удаленном формате.

Премьер-министры Латвии и Украины обсудят вопросы двусторонних отношений, возможности развития экономического сотрудничества и обменяются опытом в борьбе с пандемией Covid-19.

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