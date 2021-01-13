Павлютс: темп вакцинации в Даугавпилсе улучшается
С улучшением темпа вакцинации в Даугавпилсе использованы все доставленные до этого вакцины против Covid-19, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
С улучшением темпа вакцинации в Даугавпилсе использованы все доставленные до этого вакцины против Covid-19, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
На сегодняшний день еще 105 медиков ждут очереди на получение вакцины, которая будет поставлена в Даугавпилсскую региональную больницу.
Как сообщил член правления Григорий Семенов, в Даугавпилсской региональной больнице вакцинированы 180 медиков, из них 112 - сотрудники больницы, а остальные - представители других медучреждений.
Из 105 человек, которые ждут очереди на вакцинацию, только 17 являются сотрудниками Даугавпилсской региональной больницы.
Как заявили на пресс-конференции уже вакцинированные даугавпилсские медики, другие их коллеги не хотят прививаться, так как обеспокоены безопасностью вакцин и хотят убедиться, что вакцинированные чувствуют себя хорошо.
Как сообщалось, во вторник на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Семенов заявил, что информация о вакцинации, доступная на сайтах и в буклетах государственных учреждений, не убеждает средний и младший медицинский персонал Даугавпилсской больницы делать прививки, потому что они черпают данные из социальных сетей, где активно распространяется различного рода дезинформация.