Павлютс: темп вакцинации в Даугавпилсе улучшается

На сегодняшний день еще 105 медиков ждут очереди на получение вакцины, которая будет поставлена в Даугавпилсскую региональную больницу.

Как сообщил член правления Григорий Семенов, в Даугавпилсской региональной больнице вакцинированы 180 медиков, из них 112 - сотрудники больницы, а остальные - представители других медучреждений.

Из 105 человек, которые ждут очереди на вакцинацию, только 17 являются сотрудниками Даугавпилсской региональной больницы.

Как заявили на пресс-конференции уже вакцинированные даугавпилсские медики, другие их коллеги не хотят прививаться, так как обеспокоены безопасностью вакцин и хотят убедиться, что вакцинированные чувствуют себя хорошо.