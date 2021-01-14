За сутки выявлено 950 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек

Скончались 11 человек:

один человек в возрасте 40-45,

два человека в возрасте от 65 до 75 лет,

восемь человек в возрасте от 80 до 90 лет.

С начала пандемии в Латвии умерло 920 пациентов с Covid-19, что составляет 1,74% общего количества инфицированных.

Во вторник сделано 12 224 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 52 982 человек.