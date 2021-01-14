За сутки выявлено 950 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 950 новых случаев Covid-19, скончались 11 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 950 новых случаев Covid-19, скончались 11 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Скончались 11 человек:
С начала пандемии в Латвии умерло 920 пациентов с Covid-19, что составляет 1,74% общего количества инфицированных.
Во вторник сделано 12 224 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 52 982 человек.
Согласно расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 подтвержден у 12 078 человек, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость уменьшилась с 680,9 до 633,1 случая на 100 000 населения.