Чт, 14.01.2021
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Алексей Навальный
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За сутки выявлено 950 новых случаев Covid-19, скончались 11 человек

ФОТО: unsplash.com

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 950 новых случаев Covid-19, скончались 11 инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Скончались 11 человек:

  • один человек в возрасте 40-45,
  • два человека в возрасте от 65 до 75 лет,
  • восемь человек в возрасте от 80 до 90 лет.

С начала пандемии в Латвии умерло 920 пациентов с Covid-19, что составляет 1,74% общего количества инфицированных.

Во вторник сделано 12 224 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,8%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 выявлен у 52 982 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, за последние 14 дней Covid-19 подтвержден у 12 078 человек, а 14-дневная кумулятивная заболеваемость уменьшилась с 680,9 до 633,1 случая на 100 000 населения.

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