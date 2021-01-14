На улице Петерсалас возник пожар повышенной опасности, нарушено движение трамваев. Есть погибший

Как сообщила LETA пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола, сегодня утром в 4.25 пожарные получили вызов о пожаре трехэтажного здания в Риге. Пламя грозило перекинуться на соседний дом, поэтому из него были эвакуированы 14 человек.
Один человек погиб, двое пострадали.
На месте происшествия работают 40 пожарных и спасателей, задействованы также восемь автоцистерн, лестница и подъемник. Из-за обрушения конструкций потолка возникли проблемы с тушением помещения изнутри. Площадь возгорания еще выясняется.
Из-за работ движение поблизости от места происшествия ограничено. Как выяснили агентство LETA в муниципальном предприятии Rīgas satiksme, из-за пожара трамваи 9-го маршрута в настоящее время не ходят, трамваи 5-го маршрута курсируют с Ильгюциемса до улицы Аусекля, а из Милгрависа в Саркандаугаву курсирует автобус 5Т.