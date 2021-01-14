Чт, 14.01.2021
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На улице Петерсалас возник пожар повышенной опасности, нарушено движение трамваев. Есть погибший

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Сегодня утром, 14 января на улице Петерсалас в Риге произошел пожар повышенной опасности, и движение было ограничено из-за работ по тушению, включая движение 5-го и 9-го трамваев, свидетельствует информация, предоставленная ответственными службами.

Как сообщила LETA пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола, сегодня утром в 4.25 пожарные получили вызов о пожаре трехэтажного здания в Риге. Пламя грозило перекинуться на соседний дом, поэтому из него были эвакуированы 14 человек.

Один человек погиб, двое пострадали.

На месте происшествия работают 40 пожарных и спасателей, задействованы также восемь автоцистерн, лестница и подъемник. Из-за обрушения конструкций потолка возникли проблемы с тушением помещения изнутри. Площадь возгорания еще выясняется.

Из-за работ движение поблизости от места происшествия ограничено. Как выяснили агентство LETA в муниципальном предприятии Rīgas satiksme, из-за пожара трамваи 9-го маршрута в настоящее время не ходят, трамваи 5-го маршрута курсируют с Ильгюциемса до улицы Аусекля, а из Милгрависа в Саркандаугаву курсирует автобус 5Т.

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