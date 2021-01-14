Пожар на улице Петерсалас локализован. Нарушено движение трамваев, есть погибший

Как сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола, вызов поступил в 4:25. Горело трехэтажное здание. Пламя грозило перекинуться на соседний дом, поэтому из него были эвакуированы 14 человек.

В пожаре погиб один человек и пострадали еще два. Также при тушении пострадал один пожарный.

Пожар удалось локализовать в 7:57, работы по тушению продолжаются. Площадь горения составила 430 кв. м.

На месте происшествия работают 40 пожарных, задействованы восемь автоцистерн, автолестница и автоподъемник. Из-за обрушения конструкций потолка и кровли возникли проблемы с тушением внутри помещения.