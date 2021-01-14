Чт, 14.01.2021
В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
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Пожар на улице Петерсалас локализован. Нарушено движение трамваев, есть погибший

Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Сегодня утром, 14 января, на улице Петерсалас в Риге произошел пожар повышенной опасности, из-за которого было ограничено движение транспорта, в том числе трамваев, сообщили оперативные службы.

Как сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола, вызов поступил в 4:25. Горело трехэтажное здание. Пламя грозило перекинуться на соседний дом, поэтому из него были эвакуированы 14 человек.

В пожаре погиб один человек и пострадали еще два. Также при тушении пострадал один пожарный.

Пожар удалось локализовать в 7:57, работы по тушению продолжаются. Площадь горения составила 430 кв. м. 

На месте происшествия работают 40 пожарных, задействованы восемь автоцистерн, автолестница и автоподъемник. Из-за обрушения конструкций потолка и кровли возникли проблемы с тушением внутри помещения.

Как сообщили в муниципальном предприятии Rīgas satiksme, из-за пожара трамваи 9-го маршрута в настоящее время не ходят, трамваи 5-го маршрута курсируют из Ильгюциемса до улицы Аусекля, а из Милгрависа на Саркандаугаву ходит автобус 5T.

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