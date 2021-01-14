Меры против Covid-19 в центрах социального ухода - чья ответственность?

В ходе видеоконференции специалисты Минблага и Минздрава обсудили строгое соблюдение требований эпидемиологической безопасности.

В связи с увеличением числа случаев заболевания Covid-19 министр благосостояния Рамона Петравича направила в центры социальной помощи письмо, в котором обращает внимание на меры, которые необходимо принять для снижения риска заражения Covid-19. Среди прочего, было подчеркнуто, что в каждом учреждении должна быть система мониторинга состояния здоровья сотрудников и пациентов. Руководитель каждого учреждения несет персональную ответственность за строгое соблюдение и контроль мер эпидемиологической безопасности.

Напомним, Министерство благосостояния разрабатывает инструкции по эпидемиологической безопасности, но за их выполнение отвечают другие, заявила в передаче LTV Rīta panorāma министр благосостояния Рамона Петравича, которую в последнее время критикуют в связи с широким распространением Covid-19 в центрах социального ухода.

По словам министра, Минблаг отвечает за качество социальных услуг, регулярно обновляет руководящие принципы эпидемиологической безопасности и информирует центры социального ухода о нововведениях, при этом ответственность за соблюдение мер безопасности несет каждый руководитель, а контролирует их соблюдение Инспекция здравоохранения.

"Мы делаем все возможное", - заявила политик.

Она напомнила, что по запросу Минблага для тестирования работников центров социального ухода можно будет использовать экспресс-тесты. Планируется создать систему, при которой каждый сотрудник учреждения социального ухода перед работой будет проходить экспресс-тест, который, хотя и не на 100% точен, может обеспечить дополнительную защиту от заражения клиентов Covid-19.