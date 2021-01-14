Пресс-конференция: меры против Covid-19 в центрах социального ухода

В связи с увеличением числа случаев заболевания Covid-19 министр благосостояния Рамона Петравича направила в центры социальной помощи письмо, в котором обращает внимание на меры, которые необходимо принять для снижения риска заражения Covid-19. Среди прочего, было подчеркнуто, что в каждом учреждении должна быть система мониторинга состояния здоровья сотрудников и пациентов. Руководитель каждого учреждения несет персональную ответственность за строгое соблюдение и контроль мер эпидемиологической безопасности.