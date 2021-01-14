Чт, 14.01.2021
В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
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Пресс-конференция: меры против Covid-19 в центрах социального ухода

ФОТО: LETA/Edijs Pālens

В четверг, 14 января, проходит пресс-конференция Министерства благосостояния и Латвийского союза самоуправлений для центров социальной помощи об актуальных мерах ограничения распространения Covid-19.

В ходе видеоконференции специалисты Минблага и Минздрава информируют о строгом соблюдении требований эпидемиологической безопасности.

В связи с увеличением числа случаев заболевания Covid-19 министр благосостояния Рамона Петравича направила в центры социальной помощи письмо, в котором обращает внимание на меры, которые необходимо принять для снижения риска заражения Covid-19. Среди прочего, было подчеркнуто, что в каждом учреждении должна быть система мониторинга состояния здоровья сотрудников и пациентов. Руководитель каждого учреждения несет персональную ответственность за строгое соблюдение и контроль мер эпидемиологической безопасности.

В удаленной конференции принимают участие представители местных органов власти, сотрудники социальных центров и другие социальные эксперты.

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