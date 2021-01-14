Разбитые стекла и автомобильные детали, разбросанные по всей улице: около т/ц Akropole произошла авария

Водитель Toyota Владимир рассказал, что остановился на красный свет, когда раздался удар. В результате - столкновение. За рулем другого автомобиля сидела женщина, которая очевидно не соблюдала ограничения скорости.

Владимир говорит, что он не останавливался резко. Все происходило медленно - перед ним загорелся желтый свет и он постепенно затормозил. Потом последовал удар, даже очень сильный.

Женщина, водитель другого автомобиля, была в шоке. Приехала скорая помощь, которую вызвали свидетели аварии. После этого женщина поехала домой с мужем, а не в больницу.

Пострадавший призывает других водителей быть особенно осторожными в это время!

Сам Владимир сейчас остался без машины, потому что пройдет много времени - как минимум две недели, прежде чем машину починят.

Degpunktā напоминает, что впереди зима и будет скользко как минимум еще пару месяцев, так что водителям пора бы привыкнуть к тому, что начинать торможение надо заранее, а также выдерживать гораздо большую дистанцию между идущей впереди машиной, чем когда дороги сухие и бесснежные.