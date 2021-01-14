Чт, 14.01.2021
В политике нужно делать очень трудный выбор, чтобы разрешить сложные ситуации. Сегодня в сложившейся ситуации я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас
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Разбитые стекла и автомобильные детали, разбросанные по всей улице: около т/ц Akropole произошла авария

ФОТО: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Сработали подушки безопасности, разбитые стекла и различные автомобильные детали, разбросанные по улице - сегодня утром так выглядела улица Саласпилс, прямо напротив торгового центра Akropole, где произошла авария, сообщает передача Degpunktā.

Водитель Toyota Владимир рассказал, что остановился на красный свет, когда раздался удар. В результате - столкновение. За рулем другого автомобиля сидела женщина, которая очевидно не соблюдала ограничения скорости.

Владимир говорит, что он не останавливался резко. Все происходило медленно - перед ним загорелся желтый свет и он постепенно затормозил. Потом последовал удар, даже очень сильный.

Женщина, водитель другого автомобиля, была в шоке. Приехала скорая помощь, которую вызвали свидетели аварии. После этого женщина поехала домой с мужем, а не в больницу.

Пострадавший призывает других водителей быть особенно осторожными в это время!

Сам Владимир сейчас остался без машины, потому что пройдет много времени - как минимум две недели, прежде чем машину починят.

Degpunktā напоминает, что впереди зима и будет скользко как минимум еще пару месяцев, так что водителям пора бы привыкнуть к тому, что начинать торможение надо заранее, а также выдерживать гораздо большую дистанцию между идущей впереди машиной, чем когда дороги сухие и бесснежные.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā на латышском языке

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