45-летнего актера из сериала "Метод" нашли мертвым в автомобиле

Его тело было обнаружено в автомобиле недалеко от съемочной площадки. По предварительным данным, у него произошла остановка сердца. В настоящее время устанавливается точная причина смерти.

СМИ сообщают, что Гусеву стало плохо за рулем, из-за чего он потерял сознание. На автомобиль, который "газовал" на месте, обратили внимание прохожие.