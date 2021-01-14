45-летнего актера из сериала "Метод" нашли мертвым в автомобиле
45-летнего российского актера Дмитрия Гусева нашли мертвым в Москве. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал 112.
45-летнего российского актера Дмитрия Гусева нашли мертвым в Москве. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал 112.
Его тело было обнаружено в автомобиле недалеко от съемочной площадки. По предварительным данным, у него произошла остановка сердца. В настоящее время устанавливается точная причина смерти.
СМИ сообщают, что Гусеву стало плохо за рулем, из-за чего он потерял сознание. На автомобиль, который "газовал" на месте, обратили внимание прохожие.
Дмитрий Гусев окончил актерский факультет Ярославского государственного театрального института. В том же году артист начал работать в московском Театре на Юго-Западе. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Кухня", "Метод", "Склифосовский", "Папины дочки", "Глухарь", "Прощаться не будем", "Достоевский" и "Даже не думай!".