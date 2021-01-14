Фото ⟩ Девушка похудела на 45 кг без ограничений - как?
Илана Мюльштейн, одна из известных калифорнийских диетологов, в детстве и подростковом возрасте страдала от лишнего веса, но похудеть ей помогли совсем не диеты, рассказывает "Чемпионат".
Илана Мюльштейн, одна из известных калифорнийских диетологов, в детстве и подростковом возрасте страдала от лишнего веса, но похудеть ей помогли совсем не диеты, рассказывает "Чемпионат".
Проблемы с лишним весом
Проблемы с весом у Иланы начались после развода ее родителей. В один момент переедание принесло проблемы со здоровьем, и врач посоветовал отправить ребенка в специальный летний лагерь для похудения.
Там у нее получилось похудеть без проблем и суровых ограничений. Но по возвращении домой вес вернулся. Так случалось несколько раз. Однако в какой-то момент девушка решила навсегда избавиться от лишнего веса. Дело было в том, что Илана любила много есть и не могла отказаться от чувства сытости.
Постепенно девушка выработала несколько несложных правил, которые помогли ей похудеть на 45 кг. Свой опыт Илана изложила в книге You Can Drop It! ("Ты можешь сбросить!"). "Чемпионат" рассказал о семи из них.
Среди советов были и те, которые встречаются часто:
Но в книгу вошли также и не самые очевидные рекомендации. Например:
Углеводы бывают разными. Например, бурый рис, цельнозерновой хлеб и каши усваиваются значительно дольше (соответственно, чувство голода наступает позже, а организм тратит силы на усвоение этих продуктов), чем "плохие" (например, белый хлеб, макароны и сладости).
Принято считать, что жгучие приправы разгоняют метаболизм и помогают быстрее скинуть вес. Однако даже если вам не по душе острое, обычные специи могут разнообразить вкусовую палитру и сделать даже самое простое блюдо вкуснее.
Похудение - не наказание. Не нужно отказываться от любимых блюд и ругать себя за срывы. Кроме того, выбирайте правильную еду не потому, что "нужно", а так как это способ улучшить самочувствие. То же самое со спортом - он просто принесет пользу вашему здоровью.