Фото ⟩ Девушка похудела на 45 кг без ограничений - как?

Проблемы с лишним весом

Проблемы с весом у Иланы начались после развода ее родителей. В один момент переедание принесло проблемы со здоровьем, и врач посоветовал отправить ребенка в специальный летний лагерь для похудения.

Там у нее получилось похудеть без проблем и суровых ограничений. Но по возвращении домой вес вернулся. Так случалось несколько раз. Однако в какой-то момент девушка решила навсегда избавиться от лишнего веса. Дело было в том, что Илана любила много есть и не могла отказаться от чувства сытости.

Постепенно девушка выработала несколько несложных правил, которые помогли ей похудеть на 45 кг. Свой опыт Илана изложила в книге You Can Drop It! ("Ты можешь сбросить!"). "Чемпионат" рассказал о семи из них.

Среди советов были и те, которые встречаются часто:

ешьте больше овощей;

пейте воду;

употребляйте больше белка;

заведите дневник питания и отслеживайте вес.

Но в книгу вошли также и не самые очевидные рекомендации. Например:

Не избегайте углеводов

Углеводы бывают разными. Например, бурый рис, цельнозерновой хлеб и каши усваиваются значительно дольше (соответственно, чувство голода наступает позже, а организм тратит силы на усвоение этих продуктов), чем "плохие" (например, белый хлеб, макароны и сладости).

Не пренебрегайте специями

Принято считать, что жгучие приправы разгоняют метаболизм и помогают быстрее скинуть вес. Однако даже если вам не по душе острое, обычные специи могут разнообразить вкусовую палитру и сделать даже самое простое блюдо вкуснее.

Не оправдывайтесь