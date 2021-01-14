ВОЗ: второй год пандемии "может быть даже более тяжелым"

"Мы идем на второй год, он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи и некоторые проблемы, которые мы видим", - приводит его слов "Медуза".

По словам Райана, в Северной Америке и в Европе, ВОЗ наблюдает "идеальный сезонный шторм", когда люди из-за холода чаще находятся внутри помещений, что усиливает социальное смешение. Это увеличивает распространение вируса во многих странах, отметил представитель ВОЗ.