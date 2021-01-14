Чт, 14.01.2021
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ВОЗ: второй год пандемии "может быть даже более тяжелым"

Тест на Covid-19. Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters/ScanPix

Второй год пандемии Covid-19 может оказаться более тяжелым, чем первый, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Его выступление транслировалось в Twitter организации, пишет "Медуза".

"Мы идем на второй год, он может быть даже более тяжелым, учитывая динамику передачи и некоторые проблемы, которые мы видим", - приводит его слов "Медуза".

По словам Райана, в Северной Америке и в Европе, ВОЗ наблюдает "идеальный сезонный шторм", когда люди из-за холода чаще находятся внутри помещений, что усиливает социальное смешение. Это увеличивает распространение вируса во многих странах, отметил представитель ВОЗ.

Технический руководитель ВОЗ по реагированию на Covid-19 Мария Ван Керкхове в то же время предупредила, что после новогодних праздников в некоторых странах ситуация с распространением Covid-19 может ухудшиться.

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