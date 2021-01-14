Переломный момент в деле 2000 года о пропавшем без вести бизнесмене: расследование завершено

Несмотря на то, что преступление было совершено очень давно и вызвало различные трудности в расследовании, полиция передала дело в суд.

20 апреля 2017 года при выполнении строительных работ в Айзпутском крае в земле был обнаружен полностью зарытый автомобиль Audi с останками пропавшего без вести в 2000 году местного бизнесмена. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело.

В 2000 году, до исчезновения, мужчина и его деловой партнер занимались бизнесом - выкупом леса. В ходе расследования выяснилось, что к убийству причастен этот деловой партнер 1964 года рождения. Выяснилось, что между ними возник деловой конфликт и преступление было совершено в корыстных целях. Мужчина был застрелен в своей машине, после чего машину закопали. Вскоре после совершения преступления подозреваемый уехал из Латвии жить и работать за границу.

Следствию удалось собрать достаточно доказательств, чтобы установить, что лицо 1964 года рождения являлось подозреваемым по ч. 9 ст. 117 Уголовного кодекса - убийство, совершенное в корыстных целях. За такие преступления закон предусматривает пожизненное заключение или тюремное заключение на срок от десяти до 20 лет с испытательным сроком до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой.

Мужчина признал свою вину в совершенном преступлении. Следует отметить, что его судили и раньше, но судимость уже снята. 2

8 января 2021 года, после трех лет обширного и сложного расследования, уголовное дело было направлено в прокуратуру.

Оглядываясь назад, Роман Яшин, начальник 1-го отдела Госполиции по раскрытию особо тяжких преступлений, подчеркивает, что в расследовании таких убийств нет срока давности и полиция продолжает расследование давних убийств до тех пор, пока цель расследования не будет достигнута. "Хотя полиции не разрешается публично объявлять о каждом этапе расследования, и иногда за это общественность обвиняет полицию в том, что расследование не прекращается! С момента убийства прошло 20 лет, а это означает потерю доказательств и сложность поиска свидетелей, но нам все же удалось собрать достаточно доказательств и раскрыть это преступление", - признает Яшин.

Кем был Айгарс Зикманис?

Новости о Зикманисе в СМИ не самые лестные. После обнаружения его тела местная жительница рассказала журналистам, что ей принадлежит небольшой магазин. Бизнесмен на своей машине, той же, которую нашли через 17 лет, "сопровождал" ее в Айзпуте по утрам, когда она шла за хлебом.

Зикманис также следил за хозяйкой магазина несколько вечеров, и было ясно, что он хочет заняться рэкетом. Женщину спас ее муж, сказав Марису Авижусу, своему другу детства и деловому партнеру Зикманиса, чтобы он не трогал хозяйку магазина.

Занимался выкупом леса

Местные СМИ также сообщили о Зикманисе, что они с Марисом Авижусом были деловыми партнерами - выкупали леса, вырубали их.

В то же время ходили слухи, что они также обманывали людей - и многим из них задолжали деньги. Также были версии, что параллельно с лесами и их вырубкой они занимались еще и незаконными делами.

После исчезновения Зикманиса исчез и его деловой партнер - Авижус

После исчезновения бизнесмена его делового партнера в Айзпуте больше не видели. Авижус исчез вскоре после того, как сгорел его дом. В то же время его видели в Мадоне и других местах на протяжении многих лет. Сообщается, что Авижус уехал работать в Норвегию.

Тела нет, но объявили мертвым

Хотя Зикманис исчез в сентябре 2000 года, он был объявлен мертвым по решению суда 11 лет спустя. В статье в Latvijas Vēstnesis, опубликованной в конце 2011 года, говорится, что Лиепайский суд 14 сентября 2011 года решил объявить Айгарса Зикманиса, родившегося 7 апреля 1968 года в Приекуле, умершим 8 апреля 2011 года.

Тело Зикманиса было найдено в апреле 2017 года во время строительных работ.

В передаче Degpunktā сообщалось, что Каспарс, нашедший машину, пришел к выводу, что труп был спрятан в довольно большой спешке - машина не была закопана глубоко, а также на ней оставили номерной знак.

В машине от мужчины остались только кости, гнилые джинсы и кожаная куртка, а также кожаные туфли, которые после 17 лет все еще выглядели довольно новыми.