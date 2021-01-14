На Australian Open пробилась теннисистка, у которой нет пяти пальцев

Джонс, которая занимает 241-е место в рейтинге WTA, в финале квалификации в двух сетах обыграла китаянку Лу Цзяцзин - 6:0, 6:1. Теннисистки провели на корте чуть более одного часа.

Джонс родилась с редким генетическим заболеванием - эктродактилией. Заболевание вызывает проблемы с развитием рук и ног. У теннисистки по четыре пальца на каждой руке, три - на правой ноге и четыре - на левой.

По прогнозам врачей Джонс не могла стать профессиональной теннисисткой, однако она это опровергла. В 9 лет она переехала в Барселону, чтобы тренироваться в той же академии, в которой занимались Энди Маррей и Рафаэль Надаль. Уже в 18 лет британка вошла в топ-300 мирового рейтинга, а теперь наконец получила путёвку на заветный турнир "Большо шлема".