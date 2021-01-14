Чт, 14.01.2021
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Илзе Винькеле, бывший министр здравоохранения.
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На Australian Open пробилась теннисистка, у которой нет пяти пальцев

Франческа Джонс

ФОТО: скриншот с youtube.com

20-летняя британская теннисистка Франческа Джонс прошла квалификацию на Australian Open. Она впервые выступит в основной сетке "Большого шлема".

Джонс, которая занимает 241-е место в рейтинге WTA, в финале квалификации в двух сетах обыграла китаянку Лу Цзяцзин - 6:0, 6:1. Теннисистки провели на корте чуть более одного часа.

Джонс родилась с редким генетическим заболеванием - эктродактилией. Заболевание вызывает проблемы с развитием рук и ног. У теннисистки по четыре пальца на каждой руке, три - на правой ноге и четыре - на левой.

По прогнозам врачей Джонс не могла стать профессиональной теннисисткой, однако она это опровергла. В 9 лет она переехала в Барселону, чтобы тренироваться в той же академии, в которой занимались Энди Маррей и Рафаэль Надаль. Уже в 18 лет британка вошла в топ-300 мирового рейтинга, а теперь наконец получила путёвку на заветный турнир "Большо шлема". 

Australian Open-2021 пройдёт в Мельбурне с 8 по 21 февраля. Призовой фонд турнира составит 54,5 миллиона долларов.

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