В Латвии от Covid-19 вакцинировали более 11 000 человек

На данный момент Латвия получила 30 255 доз вакцины Comirnaty, произведенной фармацевтическими компаниями Pfizer и BioNTech, и 1200 доз вакцины, произведенной компанией Moderna. Они предназначены для 15 727 человек, поскольку для вакцинации одного человека нужно две дозы.

В понедельник в Латвии вакцины получили 1357 человек, во вторник - 1616 человек. На сегодняшний день вакцинированы 8731 врач и 2686 сотрудников медицинских учреждений.

Вакцинация от Covid-19 в среду проходила в 29 больницах. Больше всего людей были привиты в Рижской Восточной клинической университетской больнице - 252 и всего 3119 человек с начала вакцинации, в Детской клинической университетской больнице - 234 и 1350, в Клинической университетской клинической больнице имени Паула Страдиньша - 196 и 2609 человек.

Более 50 человек получили вакцины в Лиепайской региональной больнице, Северокурземской региональной больнице и Национальном реабилитационном центре "Вайвари".