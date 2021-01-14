Чт, 14.01.2021
Не знаю, останусь ли в политике. По крайней мере пару недель не буду об этом думать. Буду думать только о семье, папе и своих домашних животных. Илзе Винькеле, бывший министр здравоохранения.
Илзе Винькеле, бывший министр здравоохранения.
1 мин для прочтения

Латвия подаст заявку еще на 210 000 вакцин Moderna

Вакцина

ФОТО: DADO RUVIC/REUTERS/Scanpix

Латвия подаст заявку еще на 210 000 доз вакцины от Covid-19 фармацевтической компании Moderna, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Министр информировал членов правительства о том, что вчера Латвия была извещена о возможности зарезервировать дополнительное количество вакцин и должна принять решение сегодня до 18:00, поэтому он призывает правительство включить этот вопрос в повестку дня.

Как сообщалось, во вторник Латвия получила первые 1200 вакцин Moderna, и в Детской клинической университетской больнице уже начата вакцинация персонала вакциной этого производителя.

Последние новости

НАВЕРХ
Back