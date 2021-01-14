Латвия подаст заявку еще на 210 000 вакцин Moderna
Латвия подаст заявку еще на 210 000 доз вакцины от Covid-19 фармацевтической компании Moderna, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Латвия подаст заявку еще на 210 000 доз вакцины от Covid-19 фармацевтической компании Moderna, сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
Министр информировал членов правительства о том, что вчера Латвия была извещена о возможности зарезервировать дополнительное количество вакцин и должна принять решение сегодня до 18:00, поэтому он призывает правительство включить этот вопрос в повестку дня.
Как сообщалось, во вторник Латвия получила первые 1200 вакцин Moderna, и в Детской клинической университетской больнице уже начата вакцинация персонала вакциной этого производителя.