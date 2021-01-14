ВИДЕО ⟩ Баскетболист стал звездой TikTok, набрав более 70 млн просмотров двумя роликами
Французский баскетболист Венсан Пуршо стал звездой социальной сети TikTok, опубликовав два видеоролика, которые набрали более 70 миллионов просмотров.
Французский баскетболист Венсан Пуршо стал звездой социальной сети TikTok, опубликовав два видеоролика, которые набрали более 70 миллионов просмотров.
Баскетболист не стал звездой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и не выступает за топ-клуб Евролиги. Но о нём всё равно узнали миллионы людей по всему миру.
Пуршо начал публиковать короткие видеоролики в TikTok в марте 2020 года, но популярность к нему пришла лишь в начале этого года, когда он снял видео со своей девушкой.
@vincentpourchot
Après 3 semaines de séparation nous revoilà pour de nouvelle vidéo 🙂 @vanessa.pao #pourtoi #tall #couplegoal #2m22 #1m57 #foryou♬ original sound - roro_2smoove
@vincentpourchot
Alors plutôt une claque de @vanessa.pao ou moi ?? 👋🏼 😂 #pourtoi #foryou #tendance #tall #small #couplegoals #pourtoii #2m22 #1m57♬ original sound - Aye yo
Рост французского баскетболиста составляет 222 сантиметра, а его девушка Ванесса ниже него на 65 сантиметров. Два самых просматриваемых ролика баскетболиста собрали по 30 и 42 миллиона просмотров.
В данный момент на Пуршо подписаны 624 тысячи человек, а его видеоролики в общей сложности собрали 12 миллионов лайков.
28-летний Венсан Пуршо выступает за баскетбольный клуб "Тур" из третьей французской лиги. Французские СМИ ранее называли Пуршо самым высоким баскетболистом страны.