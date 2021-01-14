ВИДЕО ⟩ Баскетболист стал звездой TikTok, набрав более 70 млн просмотров двумя роликами

Баскетболист не стал звездой Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и не выступает за топ-клуб Евролиги. Но о нём всё равно узнали миллионы людей по всему миру.

Пуршо начал публиковать короткие видеоролики в TikTok в марте 2020 года, но популярность к нему пришла лишь в начале этого года, когда он снял видео со своей девушкой.

Рост французского баскетболиста составляет 222 сантиметра, а его девушка Ванесса ниже него на 65 сантиметров. Два самых просматриваемых ролика баскетболиста собрали по 30 и 42 миллиона просмотров.

В данный момент на Пуршо подписаны 624 тысячи человек, а его видеоролики в общей сложности собрали 12 миллионов лайков.