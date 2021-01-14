ФОТО ⟩ Флойд Мейвезер встречается с танцовщицей из собственного стриптиз-клуба

По данным The Sun, девушка Анна Монро, с которой якобы встречается Мейвезер, работает в стриптиз-клубе Girl Collection в Лас-Вегасе и уже несколько месяцев состоит в отношениях с боксёром.

Британский таблоид сообщает, что пара рассказала о своих отношениях семье и друзьям в Новый год. Один из друзей анонимно сообщил, что Флойд даже хочет от Монро ребёнка.

Также источник рассказал, что девушке сначала отказали в приёме на работу в стриптиз-клуб Мейвезера, но когда она вышла с собеседования, то в коридоре её встретил сам боксёр. На следующий день Анна была трудоустроена в клубе.