ФОТО ⟩ Флойд Мейвезер встречается с танцовщицей из собственного стриптиз-клуба
Американский боксёр Флойд Мейвезер-младший встречается с танцовщицей из собственного стриптиз-клуба. Об этом пишет The Sun и ряд других британских изданий.
Американский боксёр Флойд Мейвезер-младший встречается с танцовщицей из собственного стриптиз-клуба. Об этом пишет The Sun и ряд других британских изданий.
По данным The Sun, девушка Анна Монро, с которой якобы встречается Мейвезер, работает в стриптиз-клубе Girl Collection в Лас-Вегасе и уже несколько месяцев состоит в отношениях с боксёром.
Британский таблоид сообщает, что пара рассказала о своих отношениях семье и друзьям в Новый год. Один из друзей анонимно сообщил, что Флойд даже хочет от Монро ребёнка.
Также источник рассказал, что девушке сначала отказали в приёме на работу в стриптиз-клуб Мейвезера, но когда она вышла с собеседования, то в коридоре её встретил сам боксёр. На следующий день Анна была трудоустроена в клубе.
43-летний Мейвезер является непобеждённым боксёром. В его активе 50 побед в 50 поединках. 20 февраля Мейвезер проведёт бой с популярным видеоблогером Логаном Полом.