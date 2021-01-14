В Латвии количество сделанных тестов на Covid-19 превысило миллион

По данным архива агентства LETA, первый лабораторный тест на Covid-19 в Латвии был сделан 29 января прошлого года. В середине марта ежедневно проводилось несколько десятков тестов, 12 марта их количество впервые превысило 100. Через восемь дней количество тестов превысило 1000, а отметка 10 000 в день была достигнута 10 декабря.

Общее количество проведенных в Латвии тестов на Covid-19 росло с каждым месяцем, кроме июня, когда тестов сделано меньше, чем в мае.

С октября прошлого года в Латвии проводится более 100 000 тестов на коронавирус в месяц, в декабре было сделано 244 676 тестов.

Самой большой доля положительных результатов была в рождественские и новогодние выходные - 31 декабря она составила 18%, 24 декабря - 16,5%.

С 29 января прошлого года по 13 января этого года в Латвии сделано 1 006 427 тестов на Covid-19.