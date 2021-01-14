Глава МИД Германии выступил против проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси

"Тот, кто серьёзно относится к солидарности с Беларусью, не может всерьёз хотеть проводить там чемпионат мира по хоккею. Это был бы величайший пиар-подарок для Лукашенко и разрушительный удар по демонстрантам. Надеюсь, организаторы это тоже поймут. Это вопрос не политического расчёта, а отношения", - приводит слова политика Berliner Morgenpost.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем заявил, что Минск может самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею.

В последние месяцы звучит много призывов перенести матчи из Минска в связи с напряжённой политической ситуацией, которая сложилась в стране после победы Александра Лукашенко на президентских выборах.