Глава МИД Германии выступил против проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) должна забрать у Беларуси право проведения чемпионата мира.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) должна забрать у Беларуси право проведения чемпионата мира.
"Тот, кто серьёзно относится к солидарности с Беларусью, не может всерьёз хотеть проводить там чемпионат мира по хоккею. Это был бы величайший пиар-подарок для Лукашенко и разрушительный удар по демонстрантам. Надеюсь, организаторы это тоже поймут. Это вопрос не политического расчёта, а отношения", - приводит слова политика Berliner Morgenpost.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем заявил, что Минск может самостоятельно провести чемпионат мира по хоккею.
В последние месяцы звучит много призывов перенести матчи из Минска в связи с напряжённой политической ситуацией, которая сложилась в стране после победы Александра Лукашенко на президентских выборах.
Ожидается, что решение о месте проведения чемпионата может быть принято в конце января. Турнир должен пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года.