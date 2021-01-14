В Риге сократят количество рейсов общественного транспорта

Как сообщила руководитель отдела по общественным отношениям RS Байба Барташевича-Фелдмане, на время действия ограничений будет сокращено количество рейсов в часы, когда наблюдается существенное уменьшение пассажиропотока.

Как и прежде, RS в основном будет выпускать на рейсы вместительные транспортные средства, а также отслеживать потоки пассажиров и в случае необходимости выпускать на рейсы дополнительные транспортные средства.

В сентябре RS значительно увеличило количество рейсов общественного транспорта - почти до такого же уровня, как перед пандемией Covid-19. Однако в декабре пассажиропоток по сравнению с сентябрем уменьшился более чем на 40%, а по сравнению с декабрем 2019 года - на 49%.

Отдельные маршруты, где пассажиропоток очень низкий, будут закрыты, например, автобусные маршруты 4z, 35, 38, 59, трамвайные маршруты 3 и 9. В свою очередь автобусный маршрут 57, троллейбусные маршруты 1, 11, 12 и 13 будут отменены по выходным дням.

Пассажиры, которые приобрели проездные билеты на закрытые маршруты, могут использовать их на параллельных маршрутах без регистрации поездки.