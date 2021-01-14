"Катюша" может заменить гимн РФ на международных соревнованиях

В разговоре со Sport24 Софья Великая рассказала, что на заседании ОКР гимн РФ предложили заменить песней "Катюша". Эта композиция будет предложена на рассмотрение Олимпийскому комитету.

"Мы обсудили музыкальное сопровождение, которое будет представлено в ближайшие два года. Остановились на песне "Катюша". Все знают эту песню, и её любят дети", - передаёт слова Великой Sport24.

Великая отметила, что были и современные варианты, но в конечном итоге было принято решение остановиться на "Катюше". Какие другие варианты обсуждались Великая не уточнила.

На эту новость уже успели отреагировать многие известные российские деятели. Так, например, музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала выбор данной композиции "прекрасным", а российский комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что главное, чтобы эту песню не пели Филипп Киркоров с Ольгой Бузовой.

Напомним, в декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. В числе санкций против сборной России - запрет на использование на соревнованиях национальной символики (флаг и герб), а также гимна страны.